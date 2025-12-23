Deviza
EUR/HUF391,39 +0,7% USD/HUF331,79 +0,43% GBP/HUF448,03 +0,67% CHF/HUF421,23 +0,93% PLN/HUF92,58 +0,44% RON/HUF76,9 +0,67% CZK/HUF16,08 +0,66% EUR/HUF391,39 +0,7% USD/HUF331,79 +0,43% GBP/HUF448,03 +0,67% CHF/HUF421,23 +0,93% PLN/HUF92,58 +0,44% RON/HUF76,9 +0,67% CZK/HUF16,08 +0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 840,25 -0,05% MTELEKOM1 808 +0,44% MOL2 876 -0,42% OTP35 390 -0,17% RICHTER9 715 +0,46% OPUS546 0% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 056,92 +0,25% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 447,21 -0,42% BUX110 840,25 -0,05% MTELEKOM1 808 +0,44% MOL2 876 -0,42% OTP35 390 -0,17% RICHTER9 715 +0,46% OPUS546 0% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 056,92 +0,25% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 447,21 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
baloldali megszorítócsomag
Ellenpont
Gyurcsány Ferenc

Régi korrupciós ügyhöz is köthető a Tisza egyik tanácsadója

Gilly Gyula állítólag a Tisza Párt egészségügyi tanácsadója. Az Ellenpont szerint közel húsz évvel ezelőtt egy korrupciógyanús ügy érintettje volt.
VG
2025.12.23, 11:04
Frissítve: 2025.12.23, 11:15

Felmerült Magyar Péter egészségügyi szakértőjének érintettsége a Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében, az ÁNTSZ-laboratóriumok privatizációjában – írja az Ellenpont.

Nyilvánosságra hozta a Tiszának tulajdonított dokumentumot az Index. Tiszás papír, megszorítás, baloldali megszorítás. Tisza-adó. baloldali megszorítócsomag Orbán Viktor
Fotó: Világgazdaság

A hírportál szerint 2005-ben az akkor már nehéz helyzetben lévő baloldali kormány rászánta magát, hogy privatizálja az ÁNTSZ-laboratóriumhálózatot. Eredetileg egymilliárd forintot remélt a magánosításból, de végül mindössze 48 millió forintért adta el az értékes laboratóriumokat.

Állításuk szerint Gilly Gyula is tagja volt az áron alulinak tűnő pályázatot jóváhagyó testületnek, és erősíti a gyanút, hogy üzleti kapcsolatban állt a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Az Ellenpont szerint Gilly nem sokkal később ügyvezető lett a céghez tartozó egyik vállalkozásnál.

Korrupciógyanús ügy

Két évvel később Deák eladta az ÁNTSZ-bizniszre létrehozott cégét – bődületes összegért, mintegy másfél milliárd forintért, vagyis több mint harmincszor annyiért, amennyiért megvette. A lap szerint erősíti a korrupciógyanút, hogy nem sokkal a nagy haszonnal járó tranzakció után előbb Deák felügyelőbizottsági tag, később Gilly ügyvezető lett (a továbbra is) az értékesített cég, az Euro-Labor Invest tulajdonában álló Laboratórium Kft.-ben.

Az Ellenpont értesülései szerint Gilly Gyula jelenleg Magyar Péter pártja, a Tisza Párt tanácsadója, egyébként pedig az Egyensúly Intézetnek dolgozik. A lap szerint nem meglepő az sem, hogy Gilly Gyula erős baloldali háttérrel rendelkezik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu