Új ország jelentkezett be az oroszok után, hatalmas terminállal szállnák meg Európát: Magyarország is szóba került – nem lesz többé gond, hogy nincs tengerpartunk?

A lengyel LNG-terminálok kapacitásának növelése több milliárd köbméterrel bővítené a régióban elérhető gázmennyiséget, ami érdemben növelné a spot piaci mozgásteret – írta a RIA Novosztyi orosz hírportál.

Az orosz szakértő szerint különösen Szlovákia és Magyarország járhat jól / Fotó: NurPhoto via AFP

„A további több milliárd köbméternyi újragázosított energia szabadabb működést tesz lehetővé a spot piacon. Ez segíteni fog Ukrajna, Szlovákia, Csehország és Magyarország gázszállító rendszereinek feltöltésében” – magyarázta Pavel Marisev, az Orosz Gáztársaság szakértői tanácsának tagja.

Tenger nélkül is van út a gázhoz

A szakértő szerint különösen Szlovákia és Magyarország járhat jól, mivel a tengeri hozzáférés hiánya eddig strukturális hátrányt jelentett az energiaellátásban. A lengyel LNG-infrastruktúra bővítése azonban alternatív belépési pontot nyithat meg a régió számára, csökkentve a korábbi egyoldalú függőségeket.

– tette hozzá Marisev. Lengyelország már most is kulcsszereplője az európai LNG-láncnak: a swinoujsciei terminál folyamatos bővítése mellett úszó LNG-terminál (FSRU) fejlesztése is napirenden van, amely a következő években tovább növelheti a régióba érkező cseppfolyós földgáz mennyiségét.

Illeszkedik a régiós energiapolitikai fordulathoz

A lengyel tervek beleillenek abba a folyamatba, amelyről a Világgazdaság korábban is írt:

Szlovákia

és Lengyelország

között erősödik az energetikai együttműködés, miközben a régió országai egyre inkább LNG-alapú, diverzifikált beszerzési útvonalakra építenek.

A lengyel LNG-kapacitások növekedése így nemcsak geopolitikai üzenet, hanem konkrét piaci hatással járhat: több elérhető gáz, nagyobb verseny, rugalmasabb árképzés a közép-európai spot piacokon.

Nem dominancia, hanem új egyensúly

Az orosz elemző ugyanakkor hangsúlyozza: Lengyelország célja nem az európai gázellátás „megszállása”, hanem egy új, többpólusú rendszer kialakítása, amelyben az LNG-terminálok a vezetékes szállítás mellett kiegészítő, stabilizáló szerepet töltenek be.

Ez a megközelítés – még orosz szemszögből is – azt sugallja, hogy a közép-európai országok mozgástere nő, és

a tengeri kijárat hiánya egyre kevésbé jelent stratégiai zsákutcát Magyarország számára.

Lengyelország szerint a térség stabilitását leginkább az orosz olaj és gáz vásárlásának felszámolása garantálhatná

Lengyelország álláspontja szerint az orosz olaj és gáz az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengesége. A lengyel külügyminisztérium helyettes vezetője, Ignacy Niemczycki a szeptemberi brüsszeli uniós miniszteri ülés előtt hangsúlyozta: Varsó mindent megtesz azért, hogy Magyarországot és Szlovákiát meggyőzze az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentéséről, valamint a beszerzési források diverzifikálásáról.