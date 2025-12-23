Ütik a forintot, már 391-be kerül az euró – kritikus mondatok állhatnak a szabadesés mögött

A lap külön megkérdezte azt is, hogy ez most egy kritika-e a monetáris politikával szemben, erre azt válaszolta Nagy Márton:

A jegybank elsődleges feladata az infláció letörése, és ebben nem akartuk akadályozni. A gazdaságra gyakorolt mellékhatásokat viszont nem hagyhattuk figyelmen kívül. Ezért nyitottuk meg a fix 3 százalékos hiteltermékeket: a Széchenyi Kártyát, az Otthon Startot, amelyek mellett további konstrukciók is rendelkezésre állnak. Ezekkel lényegében átvállaltuk a magas kamatszint gazdasági terheit, és lehetővé tettük, hogy a vállalkozások és a lakosság továbbra is kedvezőbb finanszírozáshoz jussanak. Így a jegybank nyugodtan fókuszálhatott az inflációra, miközben mi enyhítettük a szigorú monetáris politika növekedésre gyakorolt negatív hatásait.

Jó a viszonyuk Varga Mihállyal

A tárcavezető a lapnak egyébként kiegyensúlyozottnak nevezte a kapcsolatát varga Mihály MNB-elnökkel, különösen Matolcsy György előző jegybankvezér ciklusához képest, amikor szerinte a piacot vezetni akaró jegybanki gondolkodás volt jellemző. Varga Mihály ezzel szemben inkább a piacot követő megközelítést képviseli: megnézi, mit csinál a piac, mire reagál, és azt képezi le a döntéseiben. A miniszter szerint "nincs olyan, hogy jó vagy rossz megközelítés, csak eltérő, egyszerűen csak más filozófia."

A gazdasági tárca vezetője megvédte a kormány piaci működésbe beavatkozó lépéseit, a többi között az árrésstopot is.

Vannak olyan területek, ahol nincs valódi verseny, ahol torzulások alakulnak ki. Ilyenkor a piac nem képes magát korrigálni, és ott be kell avatkozni

– magyarázta Nagy Márton, aki elismerte, nem idegen tőle a piaci beavatkozás gondolata.

Lehet azt mondani, hogy torzítjuk a piacot, de valójában egy már meglévő torzulásra reagálunk. A piaci beavatkozásnak elvileg rövid távúnak kell lennie, ezt én is így gondolom. A kérdés mindig az, hogy mikor és hogyan lehet kivezetni

– hangsúlyozta.