Kanadai luxusmárka érkezett Budapestre: exkluzív helyen nyitottak boltot – új szereplő a prémium-sportruházati piacon

A Lululemon hivatalosan is belépett a magyar ruhapiacra: első hazai üzletét Budapest belvárosában, a Deák Ferenc utca 19. szám alatt nyitotta meg.

A ruhamárka a Fashion Streeten nyitotta meg üzletét / Fotó: Pixbar Photo

A mintegy 250 négyzetméteres üzlet franchise-partner, az Arion Retail Group közreműködésével jött létre, ami a márka régiós terjeszkedési stratégiájába illeszkedik.

A prémiumszegmensben erősít a ruhamárka

A Lululemon a technikai sportruházat piacának prémiumszereplője, amely elsősorban a magasabb jövedelmű, aktív életmódot folytató vásárlókat célozza.

A budapesti üzletben a teljes női és férfikollekció elérhető a jóga- és fitneszruházattól a futáshoz és egyéb sportokhoz tervezett termékekig.

A Fashion Street-i elhelyezkedés is a prémiumminőséget jelzi: a belvárosi lokáció a nemzetközi márkák számára kiemelt belépési pont a magyar piacon.

Franchise-modell és piacépítés

A magyarországi megjelenés franchise-alapon történt, ami arra utal, hogy a vállalat

fokozatos,

alacsonyabb kockázatú

terjeszkedési modellt alkalmaz a régióban. Ez különösen jellemző azokra a piacokra, ahol a márka még nem rendelkezik erős helyi jelenléttel.

A Lululemon stratégiájának része, hogy a fizikai üzleteket nemcsak értékesítési pontként, hanem márkaépítési eszközként használja, ami hosszabb távon növelheti a piaci részesedést.

Növekvő verseny a prémium-sportruházati piacon

A márka megjelenése tovább erősíti a versenyt a magyar sportruházati piacon, különösen a prémiumkategóriában, ahol eddig főként a globális sportszergyártók és néhány speciális márka volt jelen.

A Lululemon belépése azt jelzi, hogy Budapest egyre inkább célpont a nemzetközi kiskereskedelemben, különösen a magasabb hozzáadott értékű szegmensekben.

Több európai országot is célba vett 2026-ra a Lululemon

A budapesti üzletnyitás a márka nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része. A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise-partneri modell keretében. Magyarország mellett Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyitnak üzleteket az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát.