Kanadai luxusmárka érkezett Budapestre: exkluzív helyen nyitottak boltot – új szereplő a prémium-sportruházati piacon
A Lululemon hivatalosan is belépett a magyar ruhapiacra: első hazai üzletét Budapest belvárosában, a Deák Ferenc utca 19. szám alatt nyitotta meg.
A mintegy 250 négyzetméteres üzlet franchise-partner, az Arion Retail Group közreműködésével jött létre, ami a márka régiós terjeszkedési stratégiájába illeszkedik.
A prémiumszegmensben erősít a ruhamárka
A Lululemon a technikai sportruházat piacának prémiumszereplője, amely elsősorban a magasabb jövedelmű, aktív életmódot folytató vásárlókat célozza.
A budapesti üzletben a teljes női és férfikollekció elérhető a jóga- és fitneszruházattól a futáshoz és egyéb sportokhoz tervezett termékekig.
A Fashion Street-i elhelyezkedés is a prémiumminőséget jelzi: a belvárosi lokáció a nemzetközi márkák számára kiemelt belépési pont a magyar piacon.
Franchise-modell és piacépítés
A magyarországi megjelenés franchise-alapon történt, ami arra utal, hogy a vállalat
- fokozatos,
- alacsonyabb kockázatú
terjeszkedési modellt alkalmaz a régióban. Ez különösen jellemző azokra a piacokra, ahol a márka még nem rendelkezik erős helyi jelenléttel.
A Lululemon stratégiájának része, hogy a fizikai üzleteket nemcsak értékesítési pontként, hanem márkaépítési eszközként használja, ami hosszabb távon növelheti a piaci részesedést.
Növekvő verseny a prémium-sportruházati piacon
A márka megjelenése tovább erősíti a versenyt a magyar sportruházati piacon, különösen a prémiumkategóriában, ahol eddig főként a globális sportszergyártók és néhány speciális márka volt jelen.
A Lululemon belépése azt jelzi, hogy Budapest egyre inkább célpont a nemzetközi kiskereskedelemben, különösen a magasabb hozzáadott értékű szegmensekben.
Több európai országot is célba vett 2026-ra a Lululemon
A budapesti üzletnyitás a márka nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része. A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise-partneri modell keretében. Magyarország mellett Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyitnak üzleteket az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát.
Miként a Világgazdaság oldalán korábban megírtuk, a márka több mint harminc piacon van jelen világszerte, és folyamatosan bővül a vásárlói közössége Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában, valamint Kínában.
A márka egy igen küzdelmes időszakában érkezik Magyarországra. A cég legfontosabb kérdése, hogy képes-e újra globális szintű növekedési sztorivá válni, miközben az alappiacán, az Amerikai Egyesült Államokban, úgy tűnik, lassul a nemzetközi piacokhoz képest.
Korábbi növekedési tervükben a bevételek megduplázását célozták 2021-ről 2026-ra. Ennek megvalósítása egyelőre várat magára, ugyanis a teljes 2025-ös összbevételre vonatkozó várakozás körülbelül 11 milliárd dollár, ami 4 százalékos éves növekedést jelentene, míg a 2026-os bevételi cél 12,5 milliárd dollár.