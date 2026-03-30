Deviza
EUR/HUF387,75 -0,39% USD/HUF338,52 -0,07% GBP/HUF446,63 -0,4% CHF/HUF423,19 -0,08% PLN/HUF90,4 -0,51% RON/HUF76,07 -0,37% CZK/HUF15,8 -0,49% EUR/HUF387,75 -0,39% USD/HUF338,52 -0,07% GBP/HUF446,63 -0,4% CHF/HUF423,19 -0,08% PLN/HUF90,4 -0,51% RON/HUF76,07 -0,37% CZK/HUF15,8 -0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3% BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lululemon
luxusmárka
ruhabolt
sport

Kanadai luxusmárka érkezett Budapestre: exkluzív helyen nyitottak boltot – új szereplő a prémium-sportruházati piacon

Megnyitotta első magyarországi üzletét a Lululemon Budapesten, a Fashion Streeten. A prémiumsportmárka franchise-modellben lépett be a hazai ruhapiacra, újabb nemzetközi szereplőként megjelenve a magyar kiskereskedelemben.
VG
2026.03.30, 15:58
Frissítve: 2026.03.30, 16:15

A Lululemon hivatalosan is belépett a magyar ruhapiacra: első hazai üzletét Budapest belvárosában, a Deák Ferenc utca 19. szám alatt nyitotta meg.

Lululemon ruhabolt luxus ruha
A ruhamárka a Fashion Streeten nyitotta meg üzletét / Fotó: Pixbar Photo

A mintegy 250 négyzetméteres üzlet franchise-partner, az Arion Retail Group közreműködésével jött létre, ami a márka régiós terjeszkedési stratégiájába illeszkedik.

A prémiumszegmensben erősít a ruhamárka

A Lululemon a technikai sportruházat piacának prémiumszereplője, amely elsősorban a magasabb jövedelmű, aktív életmódot folytató vásárlókat célozza.

A budapesti üzletben a teljes női és férfikollekció elérhető a jóga- és fitneszruházattól a futáshoz és egyéb sportokhoz tervezett termékekig.

A Fashion Street-i elhelyezkedés is a prémiumminőséget jelzi: a belvárosi lokáció a nemzetközi márkák számára kiemelt belépési pont a magyar piacon.

Franchise-modell és piacépítés

A magyarországi megjelenés franchise-alapon történt, ami arra utal, hogy a vállalat

  • fokozatos,
  • alacsonyabb kockázatú

terjeszkedési modellt alkalmaz a régióban. Ez különösen jellemző azokra a piacokra, ahol a márka még nem rendelkezik erős helyi jelenléttel.

A Lululemon stratégiájának része, hogy a fizikai üzleteket nemcsak értékesítési pontként, hanem márkaépítési eszközként használja, ami hosszabb távon növelheti a piaci részesedést.

Növekvő verseny a prémium-sportruházati piacon

A márka megjelenése tovább erősíti a versenyt a magyar sportruházati piacon, különösen a prémiumkategóriában, ahol eddig főként a globális sportszergyártók és néhány speciális márka volt jelen.

A Lululemon belépése azt jelzi, hogy Budapest egyre inkább célpont a nemzetközi kiskereskedelemben, különösen a magasabb hozzáadott értékű szegmensekben.

Több európai országot is célba vett 2026-ra a Lululemon

A budapesti üzletnyitás a márka nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része. A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise-partneri modell keretében. Magyarország mellett Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyitnak üzleteket az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát.

Miként a Világgazdaság oldalán korábban megírtuk, a márka több mint harminc piacon van jelen világszerte, és folyamatosan bővül a vásárlói közössége Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában, valamint Kínában. 

A márka egy igen küzdelmes időszakában érkezik Magyarországra. A cég legfontosabb kérdése, hogy képes-e újra globális szintű növekedési sztorivá válni, miközben az alappiacán, az Amerikai Egyesült Államokban, úgy tűnik, lassul a nemzetközi piacokhoz képest.

Korábbi növekedési tervükben a bevételek megduplázását célozták 2021-ről 2026-ra. Ennek megvalósítása egyelőre várat magára, ugyanis a teljes 2025-ös összbevételre vonatkozó várakozás körülbelül 11 milliárd dollár, ami 4 százalékos éves növekedést jelentene, míg a 2026-os bevételi cél 12,5 milliárd dollár.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu