A koronavírus ellen beoltottak számának növelése nem csak Magyarországon, de a világ számos pontján prioritást élvez, így az Egyesült Államokban is. Joe Biden amerikai elnök még szeptember elején ígért lépéseket ennek érdekében, ezek közül jelentett be a kormányzata kettőt csütörtökön – írja az NPR.

Az első, melyet az ország munkabiztonsági hivatala (OSHA) jegyez a 100 főnél több alkalmazottat foglakoztató cégeket kötelezi arra, hogy dolgozóik vagy be legyenek oltva vagy hetente produkáljanak negatív tesztet. A határidő január 4. és a cégeknek az oltás és az azzal kapcsolatos esetleges lábadozás idejére fizetett szabadságot kell munkásaiknak biztosítani.

A lépés 84 millió embert érint és az oltást megtagadók tesztjeit a cégeknek nem kell kifizetniük.

A másik szabályt az idősek és az alacsony jövedelműek számára állami egészségbiztosítást nyújtó Medicare és Medicaid központja hozta meg és az ezen programokból pénzhez jutó 76 ezer egészségügyi szolgáltató 17 millió dolgozójára vonatkozik. Nekik is január 4. a határidő ám számukra a tesztelés lehetősége nem áll fenn, mindenképpen oltott dolgozókat alkalmazhatnak csak ezek a helyek.

Fotó: Shutterstock

Korábban Biden már a szövetségi kormányzat dolgozóit és beszállítóit is kötelezte az oltásra, a kormányzati dolgozók számára a határidő november 22., míg a beszállítók január 4-ig kell, hogy teljesítsék a kötelezettséget.

A kötelező oltások a kormány szerint jót tesznek a gazdaságnak és

a korábbi, munkáltatók által elrendelt kötelezettségek is sikeresnek bizonyultak, miközben a dolgozóknak csak a töredéke mondott inkább fel.

Ennek ellenére több állam republikánus főügyésze is perrel fenyegette meg a kormányzatot még a lépések ismerete előtt. Mint az elnöknek írt levélben írják a kötelező oltás csak a vakcinákkal kapcsolatos szkepticizmust fokozza és az amúgy is szűkös munkerőpiacról távolít el további dolgozókat. Az OSHA szabályozói hatáskörét is vitatják, mondván a koronavírus nem számít munkahelyi veszélynek. A perek esélyét mindenesetre limitálja az ország Legfelsőbb Bíróságának 1905-ös precedensértékű döntése, mely

a himlőoltás kapcsán mondta ki, hogy az oltástagadók szabadsága nem magasabb rendű a társadalom többi tagjának szabadságánál.

A Biden-kormány szerint a több mint 745 ezer halottat és napi 70 ezer új fertőzöttet produkáló koronavírus nyilvánvalóan veszélyt jelent a munkásokra, különösen, hogy a munkahelyi járványgócok kialakulása jól dokumentált. A rendelet által érintett cégek persze a bíróságon megpróbálhatják saját igazukat érvényesíteni.

A szigorú szabályok érvényesítése azonban leginkább mégiscsak a cégek jóindulatán múlik, lévén az OSHA nem rendelkezik elegendő emberrel, hogy munkahelyek millióit ellenőrizze, bár a dolgozói panaszok esetén van esély arra, hogy vizsgálják a szabályszegőket.