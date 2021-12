A szlovák kormány a romló járványhelyzetre való tekintettel hamarosan újabb korlátozó intézkedéseket vezet be – adta hírül az Új Szó.

Héltfőn este újabb intézkedésekről tárgyalt a szlovákiai koalíciós tanács.

Bár a felvetett javaslatokat még a kormánynak is jóvá kell hagynia, de mivel a koalíciós tanács egyezségre jutott, feltehetően már a miniszterek sem fogják gátolni a Covid-automata módosítását.

A legfontosabb változtatás, hogy a fekete járásokban az oltottaknak, valamint azoknak, akik már átestek a betegségen, lehetővé teszik az éttermek, a hotelek, a panziók és az egyéb vendéglátóhelyek látogatását. (Szlovákiában a járványhelyzet súlyosságától függően színekkel jelölik a járásokat, minél rosszabb a helyzet, annál sötétebbel.) A jelenlegi intézkedések értelmében a fekete besorolású régiókban mindenki előtt be kellett zárni ezeket a helyeket, függetlenül attól, hogy védettnek minősülnek-e vagy sem.

Azonban mivel az ország egyre nagyobb részét lepték el a fekete járások, így indokolt volt a szabályozás újragondolása.

Döntés született arról is, hogy a fekete járásokban található vendéglők esetében változtatnak az úgynevezett OTP-rezsim működésén. Ez a betűszó az oltottaknak, a negatív teszttel rendelkezőknek, valamint a fertőzésen átesett személyeknek a gyűjtőneve. Az új javaslat szerint a negatív teszteredmény már nem lesz elég, csak az oltottak és a betegségen átesettek léphetnek be.

Fotó: Oliver Ondras / AFP

Átvennék az orvosi konzílium azon javaslatát is, mely szerint a munkáltatók a piros vagy annál rosszabb besorolású járásokban ellenőrizhessék az alkalmazottak Covid-igazolványát. Azonban a kormányfő bejegyzése szerint a munkáltatóknak ez nem kötelességük, pusztán joguk van rá. Ugyanakkor a munkába járásnál továbbra is megmaradna az OTP-rezsim, vagyis teszteredményt is felmutathatnának az alkalmazottak. Az új szabály szerint azonban nem csupán a piros és fekete, hanem valamennyi járásban lenne erre lehetőség.

Bár a szakértők legtöbb javaslatával egyetértett a koalíciós tanács, a veszélyhelyzet kihirdetését és az ezzel összefüggő kijárási tilalom bevezetését továbbra sem szeretnék a döntéshozók.

Azt érdemes kihangsúlyozni, hogy a Covid-automata jelenlegi változatában is szerepel a kijárási tilalom, de ameddig nincs kihirdetve a veszélyhelyzet, addig nem is lehet korlátozni az emberek szabad mozgását. Erre pedig továbbra sincs meg a politikai akarat.

Szlovákiában november eleje óta elérhető a harmadik oltás, ami meghosszabbítja a Covid-útlevél érvényességi idejét.