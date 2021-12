Korábban a VG is beszámolt a Városháza tervezett eladásáról szóló hírekről, a főpolgármester tagadta , hogy vevőt keresnének Budapest egyik legértékesebb ingatlanára. Később egy másik hangfelvétel is kikerült, amely tucat olyan ingatlanról számolt be, amelyeket feltételezések szerint a főváros szintén értékesítene.