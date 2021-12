Valamennyi, magánszektorban dolgozó munkavállaló számára kötelező a koronavírus elleni védőoltások felvétele New Yorkban – jelentette be hétfőn Bill de Blasio polgármester.

Az erről szóló rendelet december 27-én lép életbe – írja a Wall Street Journal. Ezzel egyidőben az a szabály is megszületett, hogy az éttermek benti részébe, valamint a fedett helyen történő szabadidős és sporttevékenység végzéséhez az 5 és 11 év közötti gyermekek számára is kötelező az oltás. Ez a korcsoport a közelmúltban vált jogosulttá a vakcina felvételére.

Fotó: AFP

Az omikron egy új tényező, ráadásul továbbra is jelen van a delta variáns, és még itt a hideg idő is, ami kedvezőbb a vírus terjedésének. Ehhez pedig hozzájön a forgalmasabb ünnepi időszak. Ezért mi, New Yorkban úgy döntöttünk, hogy egy merészet lépünk annak érdekében, hogy megálljt parancsoljunk a vírus terjedésének

– mondta De Blasio az MSNBC-nek.

Az amerikai metropoliszban augusztus eleje óta kötelező oltási igazolvány beltérre, úgy, mint például az éttermekbe, vagy épp edzőtermekbe.

New Yorban 1598 volt a napi igazolt fertőzések hétnapos átlaga – áll a város egészségügyi osztályának legfrissebb, december 3-i jelentésében, ami magasabb, mint egy héttel korábban, amikor 1423 volt ez a szám, míg egy hónappal korábban közel a fele, 882.

A minisztérium szerint a New York-i lakosok csaknem 78 százaléka kapott legalább egy adag oltást, és a lakosok 70 százaléka mindkét dózist felvette.

New Yorkban a múlt héten öt olyan koronavírusos esetet jelentettek, amelyek az omikron variánshoz köthetők. A koronavírus legújabb mutánsát több államban is kimutatták, ami bizonyítja, hogy az omikron az Egyesült Államokban is jelen van.