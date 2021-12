A visszajelzések szerint a látogatók nagy része a kiállítás hatására másként fogja szervezni mindennapjait, vagyis a fenntarthatósági expó elérte legfontosabb célkitűzését, mert cselekvésre ösztönöz – jelentette ki Joó István, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó lebonyolításáért felelős kormánybiztos vasárnap Budapesten sajtótájékoztatón.

Hozzátette,

a megkérdezett látogatók, köztük sok iskolás arról számolt be, az expón látottak után ők is tenni akarnak a környezet védelméért.

Fotó: Szigetváry Zsolt

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) helyettes államtitkára jelezte, vasárnap 17 óráig látogatható még a rendezvény, amelynek ez a zárónapja.

Közölte, továbbra is várja az érdeklődőket a nagyközönségnek szóló pavilon, ahol a legújabb digitális technológiákkal és különböző installációkkal mutatják be például, hogy milyen lesz a jövő otthona, milyen fenntartható forrásból származó élelmiszereket érdemes fogyasztani, illetve információkat tudhatnak meg különböző vízgazdálkodási kérdésekről is.