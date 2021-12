A koronavírus sok gondot okoz a gyerekpopulációban, összemérhetetlenül, nagyságrendekkel többet, mint amennyit az oltás okozhat – mondta az 5-11 évesek oltásának fontosságát kiemelve Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

December 8-tól lehet regisztrálni az 5 és 11 év közötti gyerekeket koronavírus elleni védőoltásra. Ezzel kapcsolatban Velkey György elmondta, hogy az új oltóanyag kiszerelése a gyerekekre adaptált. Harminc mikrogrammos volt a felnőttek és a nagyobb gyerekek oltása, ez 10 mikrogrammos, tehát kisebb dózis.

Nagyon jó, hogy ide jutottunk, nagyon fontos, hogy megkapják a gyerekek az oltást

– mondta Velkey.

Fotó: Kurucz Árpád

Hozzátette, a gyerekeket is kétszer fogják oltani, az első adagot a jövő hét vége felé vagy karácsony előtt az oltópontokon fel lehet majd venni, ezt követően három héttel lesz esedékes a második oltás.

A 5-11 év közötti fiatalok oltásának nemzetközi tapasztalatairól elmondta, az Amerikai Egyesült Államokban és Izraelben nagyon jelentős mértékben oltottak, illetve Ausztriában és Szlovákiában már a gyerekkiszerelés elkészülte előtt elkezdték a programot felnőtteknek szánt, de csökkentett dózisú vakcinákkal.

A szakirodalom és a média is arról számolt be, hogy súlyosabb mellékhatást nem észleltek idáig, mondta. Hozzátette, ha van oltási reakció, általában egy-két napig tarthat, legtöbbször az oltást követő néhány órában vagy egy napon belül indul, és utána másod-, harmadnapra teljesen megszűnnek ezek a reakciók.

Tájékoztatott, hogy oltást alapvetően a házi gyerekorvosok adják be, de a gyerekintézetekben, gyerekkórházakban is oltanak majd, és a szokásos módon lehet regisztrálni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyermekek oltásához szülői beleegyezés szükséges.

Elmondta, a koronavírust elkapni valamilyen más betegségre sokkal rosszabb, mint az oltást felvenni, ez nagyon fontos tapasztalat a negyedik hullámnál a gyerekosztályokon és a gyerek-intenzív osztályokon. „A súlyos koronavírus-fertőzések most leginkább úgy érik el az intenzív osztályainkat és a gyerekkórházainkat – kicsit eltérően a második és a harmadik hullámban tapasztaltaktól –, hogy valamilyen más betegséggel, hurutos betegséggel, vírusfertőzéssel, tüdőgyulladással egybeesik a koronavírus-fertőzés” – tette hozzá.

A kis csecsemőket érő, úgynevezett RSV-vírusfertőzéssel (a tüdő légzőfelülete előtti utolsó kis szakaszoknak a gyulladás) kapcsolatban például azt tapasztalják, hogy azok a gyerekek, akiknél ez együtt jelentkezik koronavírus-betegséggel, nagyon súlyos állapotba kerülnek. „Félünk az oltásoktól, de mintha kevésbé félnénk a gyerekek koronavírus-fertőzésétől, pedig most már két év után azt látjuk, hogy van mitől aggódnunk” – vélekedett. Kiemelte a járvány hosszú távú, nagyon erős pszichológiai hatásait, amelyeket long-Covid meg poszt-Covid szindrómának neveznek.

A koronavírus sok gondot okoz a gyerekpopulációban és sokkal többet, összemérhetetlenül, nagyságrendekkel többet, mint amennyit az oltás okozhat

– tette hozzá.

A long-Covid egy elhúzódó szervi vagy pszichológiai, pszichiátriai hatás, a poszt-Covid meg a Covid lezajlása utáni, előjövő vagy megmaradó, vagy akár még fokozódó szervi vagy lelki hatás a gyerekeknél, ismertette. „Mi is elindítottunk – és nagyon sok helyen az országban elindítottak – poszt-Covid ambulanciákat, ahol kifejezetten ezekre az esetekre fókuszálunk, és ugyanazt tapasztaljuk, mint amit a nemzetközi tapasztalatok is jeleznek, hogy a gyerekeknek a harmada, fele érintett különböző szorongásos állapotokkal, alvászavarokkal, helyenként hangulatzavarokkal, depresszióval vagy zavartsággal, szóval nagyon erősen megviselte őket a járvány is és maga a fertőzés is. Az az életformaváltás is akár, ami a gyerekeket elérte. Nem kevesen sajnos képernyőfüggők lettek” – mondta Velkey György, hozzátéve: a kisiskoláskorúakat látják a leginkább veszélyeztetettnek ebből a szempontból.

Az influenzajárványról szólva elmondta, kimutatott járványról nem lehet beszélni, de nagyon sok a fertőző beteg a kórházakban, gyerekintézményekben, mert 2020 tavaszától a gyerekek izoláltak voltak, viszont most, ahogy a gyerekek lényegében folyamatosan iskolába járnak, a vírusok és a baktériumok, azok a kórokozók, amelyek a gyerekek között természetesen átmennek, nagyon hamar megtalálták egymásban a táptalajt.