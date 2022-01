Megtarotta tervezett tisztújítását a 2019–2024-es parlamenti ciklus második felére az Európai Parlament. Az EP élére új elnököt választottak. Az előző elnök, David Sassoli egy héttel ezelőtt súlyos betegségben elhunyt. Az olasz politikus már szeptemberben is kórházba került két hónapra Strasbourgban, de akkor még felépült a betegségéből.

Az Európai Parlament új elnökének az Európai Néppárt jelöltjét választották. A máltai Roberta Metsola az EP első alelnöke volt a ciklus első felében, és Sassoli halála után ő gyakorolta a jogköröket.

Fotó: PATRICK HERTZOG / AFP

A 43. születésnapját pont a megválasztása napján ünneplő Roberta Metsola 2013 óta európai parlamenti képviselő, és 2020 óta az EP alelnöke.

A konzervatív politikus nemcsak halála után, hanem már több héten át tartó, betegség miatti távolléte idején is helyettesítette elődjét. A négygyermekes anyuka korábban többször is a kritikák kereszttüzébe került abortuszellenes nézetei miatt számolt be ról az Euronews. Málta az utolsó olyan ország az Európai Unió tagjai közül, ahol az abortusz továbbra is teljesen illegálisnak számít.

Metsola mindössze a harmadik nő, akit a 705 tagú közgyűlés elnökévé választottak. Korábban az egyaránt francia Simone Veil (1979-1982) és Nicole Fontaine (1999-2002) töltötte be a posztot.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján az EP-elnöknek jelentős jogkörei vannak. Több más feladata mellett vezeti a parlamenti vitákat, valamint a közgyűlés elé szavazásra beterjesztett szövegek és módosítások elfogadhatóságáról is dönt.

Nem utolsó sorban ő képviseli az Európai Parlamentet az uniós intézmények felé, és a külső kapcsolatok során is.

Az EP a tisztújítás során 14 alelnököt is választ.