Ahogy azt korábban megírtuk, az ausztrál kormány másodszor is visszavonta szerb Novak Djokovic vízumát, ami azt jelenti, hogy a 34 éves teniszezőt kiutasíthatják az országból és címvédőként nem indulhat el a jövő hétfőn kezdődő Australian Openen.

A világelső természetesen fellebbezett a döntés ellen. A legfrissebb hírek szerint vasárnap pont kerül az ügy végére. Helyi idő szerint 8 órakor Djokovicnak a bevándorlási hatóság előtt kell megjelennie meghallgatásra, majd 10 és 14 óra között felkészülhet ügyvédeivel az utána következő bírósági meghallgatásra. Ezen dől el végleg, hogy elindulhat-e az Australian Openen.

Fotó: Diego Fedele / MTI / APP

Novak Djokovic ügye akkor kezdődött, amikor oltatlanként akart részt venni az ausztráliai versenyen, ahol minden résztvevő számára kötelező az oltás. Bár a világelső nagy felháborodást kiváltva különengedélyt kapott a részvételre, a hatóságok azonban így sem engedték be az országban. A 34 éves teniszező elismerte, hogy nem tartotta be a rá vonatkozó karanténszabályokat, miután decemberben pozitív lett a koronavírustesztje, továbbá azt is, hogy hibásan lett kitöltve beutazási nyilatkozata. Ugyan a bíróság később mégis megadta neki a vízumot, sőt, már edzhetett is, a pénteki döntés értelmében mégsem rendelkezik beutazási engedéllyel, így részvétele az év első nagy tornáján erősen kérdésessé vált.