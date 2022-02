Ezzel bombázná meg a Nyugat Oroszországot, minden a szankciókról Az Egyesült Államok és Európa is szankciócsomagot állít össze, amiért Oroszország elismerte a szakadár kelet-ukrajnai köztársaságokat, ahová Moszkva békefenntartó csapatokat is küldött. Akárhogy indulnak, még több jöhet, ha a feszültség nő, és válaszlépéseket tehet Moszkva is.