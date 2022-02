A Walt Disney Company szerdán jelentette be, hogy egy olyan lakónegyedet hoz létre a dél-kaliforniai Coachella-völgyben, amelyet "áthat a vállalat különleges varázslata". A tervezett környék a Cotino nevet fogja viselni, és a Disney a DMB Development nevű ingatlanfejlesztő céggel együttműködve építi – számolt be a The New York Post.

A vásárlók különböző típusú házak közül választhatnak majd, többek közt lakások és társasházi lakások közül. A közösség tagjai szervezett programokon, köztük előadásokon, jótékonysági eseményeken és főzőtanfolyamokon is részt vehetnek majd. A fejlesztési projekt egy 55 éves és annál idősebb lakosoknak szánt részt is tartalmaz.

Fotó: Disney

Alig várjuk, hogy üdvözölhessük a lakosokat ezekben a gyönyörű és egyedi Disney-közösségekben, ahol a lehető legteljesebben élhetik az életüket

– mondta Josh D'Amaro, a Disney Parks elnöke egy nyilatkozatban.

Nem ez az első alkalom, hogy a Disney saját képére épít várost. 1996-ban, körülbelül 20 mérföldre Orlandótól, alapították meg Celebration városát. Celebration még mindig létezik, és jelenleg közösségi fejlesztési körzetként van besorolva, mivel nem rendelkezik külön rendőrséggel vagy teljes önkormányzati hatáskörrel. A lakosok elmondásai alapján a város csendes közösségként indulása óta a város turistacsapdává vált.