A beoltottak száma 6 375 020 fő, közülük 6 123 154 fő már a második, 3 738 393 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 7053 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 657 615 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavirus.gov.hu.

Meghalt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 42 069 főre emelkedett.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 384 170 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 231 376 fő.

5167 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen.

A regisztrációs és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, csütörtöktől-szombatig pedig ismét lesz oltási akció.

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. A kormányzati portál közlése szerint az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.