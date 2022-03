Megérkezett Lengyelországba az a két amerikai Patriot-rakétaüteg, amelynek továbbítását előző nap hagyta jóvá az amerikai védelmi tárca, a Pentagon – közölte csütörtöki varsói sajtóértekezletén Kamala Harris amerikai alelnök.

Kamala Harris amerikai alelnök (b) és Andrzej Duda lengyel elnök sajtótájékoztatót tart Varsóban 2022. március 10-én.Fotó: Saul Loeb

Az Andrzej Duda elnökkel folytatott tárgyalásokat követő közös sajtóértekezleten Harris kétségbevonhatatlannak nevezte az Egyesült Államok elkötelezettségét az észak-atlanti szövetség alapszerződése ötödik, a kollektív védelemről szóló cikke mellett. Megerősítette: az ukrajnai háború kitörése óta 5 ezer katonával bővítették a Lengyelországban állomásozó katonai kontingenst.

Közölte: Lengyelországba szállítottak két amerikai Patriot-rakétaüteget.

A Harris által említett rakétaütegek eladásáról Varsó és Washington 2018 márciusában állapodott meg, a szerződést korábbi lengyel bejelentések szerint 2022 végén, 2023 elején valósították volna meg. A Pentagon csütörtökön jelentette be a rakétaütegek lengyelországi szállítását anélkül, hogy konkrét időpontot közöltek volna.

Azonban ellentét alakult ki a két ország között Ukrajna vadászrepülőgépekkel való ellátása miatt.

A CNN szerint Harris csütörtökön azt a feladatot kapta, hogy elsimítsa a kapcsolatot az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú szövetségesével, miután az USA elutasította Lengyelország meglepő javaslatát, amely Ukrajna vadászrepülőgépekkel történő ellátására vonatkozott.

A Pentagon szerdán közölte, hogy nyíltan ellenzi a lengyelek tervét, hogy vadászrepülőgépeket szállítsanak Ukrajnának. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter közölte a lengyel védelmi miniszterrel, hogy az Egyesült Államok nem támogatja MiG-29-es vadászgépek átadását az ukrán légierőnek – sem úgy, hogy Lengyelország adja a gépeket Ukrajnának, az Egyesült Államok pedig feltölti a lengyel flottát, sem úgy, hogy Lengyelország az Egyesült Államok közbeiktatásával juttatja el a MiG-29-eseket Ukrajnának.

A CNN szerint a lengyelek azért álltak elő ezzel a tervvel, hogy ne keltsék azt a látszatot, hogy közvetlenül felfegyverzik Ukrajnát. Azonban az USA sem szeretne ilyen képet kialakítani.

Harris a sajtótájékoztatón megkerülte a kérdés közvetlen tárgyalását, és inkább arra a katonai támogatásra helyezte a hangsúlyt, amelyet az Egyesült Államok már most is nyújt Ukrajnának a légierő kivételével, beleértve a páncéltörő rakétákat is.

Minden nap szállítunk, amit csak tudunk

– mondta Harris, aki sajtótájékoztatón kiemelte, hogy azért utazott a NATO egyik legkeletibb szövetségeséhez, hogy megmutassa az Egyesült Államok elkötelezettségét a régió biztonsága iránt.

Azért vagyok itt Lengyelországban, hogy kifejezzem azt a tartós és fontos kapcsolatot, amely – ismétlem – régóta fennáll, és különösen Ukrajna kérdésében egységes és világos: mindent megteszünk együtt, partnerségben, szolidaritásban, hogy megadjuk a támogatást abban, amire ebben a pillanatban szükség van Ukrajna és az ukrán nép humanitárius és biztonsági szükségletei tekintetében

– fogalmazott.

Andrzej Duda lengyel elnök azt mondta, az ukrajnai háborúban az orosz katonai műveletek az népirtás jegyeit viselik, és újabb Moszkva elleni szankciók kivetését szorgalmazta.

Duda aláhúzta: segíteni kell Ukrajnán, ez ügyben egységre és szolidaritásra van szükség a NATO-n, az Európai Unión, valamint más nemzetközi szervezeteken belül.

Az Egyesült Államok a szankciókat illetően egyértelműen élenjáró, és világosan ki kell mondani, hogy ezek a szankciók működnek

– mondta alá Duda.

Washington e héten új szankciócsomagot jelentett be, amelynek értelmében az Egyesült Államok betiltja az orosz kőolaj-, földgáz- és szénimportot.