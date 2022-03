Ukrajna magyarországi nagykövetének felhívása

2022. február 24-én hajnalban Európa számára a második világháború óta példátlan esemény történt – az orosz hadsereg teljes körű offenzívát indított Ukrajna ellen több irányból: délről (a megszállt Krím felől), keletről (a megszállt Donbaszból), északkeletről és északról, beleértve Fehéroroszország területét is. Az orosz megszállók cinizmusa nem ismer határokat, az ellenséges rakéták, bombák és tüzérség nemcsak katonai létesítményeket, hanem polgári épületeket, otthonokat, sőt óvodákat, kórházakat és szülészeti kórházakat is ágyúznak. A támadás következtében civilek tucatjai haltak meg, köztük gyerekek is, tízezrek kényszerültek elhagyni otthonukat.

Amikor Európa szívében igazi, még csak nem is hibrid háború dúl, szerintem senki sem kételkedik abban, hogy nemcsak az ukrán állam, hanem egész Európa biztonsága és jövője forog kockán. Meggyőződésem, hogy senkinek nincsenek már illúziói arról, hogy a Kreml agresszív szándékai Ukrajnára korlátozódnak.

Az ukrán hadsereg immár hatodik napja bátran harcol az agresszor ellen, folyamatosan visszaverve az ellenséges támadásokat, aminek köszönhetően az orosz megszállók eddig egyetlen nagyobb várost sem tudtak elfoglalni Ukrajnában. Az egész civilizált világ, egyesülve a szörnyű orosz népirtás ellen, támogatja államunkat.

Ukrajna magyarországi nagykövetsége jótékonysági számlákat nyitott (három pénznemben: magyar forintban, amerikai dollárban és euróban), hogy Ukrajna támogatására gyűjtsön forrást.

A számlák adatai:

forintban: HU48-10300002-10068078-00014904;

amerikai dollárban: HU22-10300002-10068078-00014014;

euróban: HU22-10300002-10068078-00014887.

Minden érintett magyar emberhez fordulok: támogassák Ukrajnát az orosz megszálló elleni védekezésben. Segítse a bátor ukrán népet a túlélésében, és járuljon hozzá a saját és gyermekei biztonságos és békés jövőjéhez! Ne legyen közömbös – csak közös erőfeszítésekkel menthetjük meg Európát!

– mondta üzenetében Nepop Ljubov.