Egy Ukrajnából érkezett kismama a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján adott életet egészséges újszülöttjének március 1-jén este terhességének 40. hetében. A baba és édesanyja is jól vannak.

Az édesanyával végig tudtak a saját anyanyelvén kommunikálni, mivel a szülőszobán és a csecsemőosztályon is dolgozott a szülés napján kárpátaljai származású és ukránul is beszélő kolléganő – mondta a kisfiú születésének körülményeiről dr. Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója. Hozzátette, hogy a kismama és a baba is jól vannak, és hamarosan elhagyhatják a klinikát.

Fotó: Bartha Bálint

Az elmúlt két napban a Semmelweis Egyetem klinikáin hat esetben láttak el ukrán állampolgárságú fekvő- és tíz esetben járóbeteget.