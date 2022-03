A WHO szerint túl korai és túl gyors volt a nyitás Számos európai ország, köztük Németország, Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia is túl hirtelen oldotta fel a járványügyi korlátozásokat és most az esetszámok hirtelen emelkedésével szembesülnek a koronavírus omikron BA.2 alvariánsának terjedése miatt – nyilatkozta kedden Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai részlegének vezetője.