Megfertőződött koronavírussal Naftali Bennett izraeli miniszterelnök, miután egy sor személyes találkozót tartott, amelyeken részt vett Antony Blinken amerikai külügyminiszter is – írta hétfő reggel az ABC News.

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök (j) és Antony Blinken amerikai külügyminiszter a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatalban 2022. március 27-én.Fotó: Abir Szultan

Hivatala közlése szerint a kormányfő jól érzi magát, és otthonról dolgozik. Bennett hétfő délelőtt helyzetértékelést tart távmunkában a vasárnap esti haderai terrortámadást követően a védelmi miniszter, a belbiztonsági miniszter, a vezérkari főnök, a Sin Bet belbiztonsági szolgálat vezetője, és más biztonsági vezetők részvételével.

A támadásban az izraeli félkatonai határőrség tisztjei haltak meg.

A kormány szerint a lövöldözők az Iszlám Állam támogatói voltak.

A merényletért az IS vállalta a felelősséget. Múlt kedden egy magányos, de szintén az Iszlám Állam által inspirált támadó Izrael déli részén négy embert késelt meg, mielőtt járókelők végeztek vele.

A vasárnapi támadás azzal is fenyegetett, hogy beárnyékolja a külügyminiszterek Negev-sivatagban tartott találkozóját, amelyen várhatóan az iráni atomalku lesz a téma. A találkozó résztvevői, akik az Egyesült Államokból és négy arab országból érkeztek, elítélték a lövöldözést.

Vasárnap este a miniszterelnök a merénylet után ellátogatott a haderai rendőrőrsre, ahol találkozott Jakov Sabtai rendőrfőkapitánnyal. Korábban megbeszélést folytatott Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel, és a felvételek alapján igen közel álltak egymáshoz. Előzőleg Bennett részt vett a szokásos heti kormányülésen is.

Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint több mint 41 ezer teszt elvégzésével 9857 új vírushordozót azonosítottak, 23,77 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg 71 575 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 31 122-en vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.

A tárca vasárnapi adatai szerint jelenleg a kórházakban fekvő 792 beteg közül 287-nek súlyos az állapota, 116-an lélegeztetőgép segítségére szorulnak, és 19-en műtüdővel lélegeznek.

Izraelben a fertőzési együttható (R) több hetes folyamatos emelkedés után ismét csökkenni kezdett vasárnap pedig 1,36-ot számítottak, noha néhány napja még 1,43 volt.

Ez azt jelenti, hogy 100 vírushordozó 136 embernek adja át a fertőzést. A koronavírus-járvány kezdete óta 3 864 155 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok a mintegy 9,4 millió lakosú országban.

Izraelben jelenleg 161 település továbbra is az erősen fertőzött kategóriában van, 20 helység minősül közepesen, 40 pedig enyhén fertőzöttnek, és 59 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.

Tavaly december vége óta 6 702 346, ötévesnél idősebb embert – az ország lakosságának 72,06 százalékát – oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Három oltást 4 474 186-an kaptak, és 750 575-en adatták be maguknak a negyedik – azaz a második emlékeztető – oltást is.

Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 485-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány öt hullámában 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 33-an vesztették életüket, ami 36,5 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.