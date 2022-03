Megadta magát szerda éjjel, Herzon az első ukrán város az orosz inváziónak, miután a támadó hadsereg taktikát váltott és polgári célpontokat is heves tüzérségi támadások célpontjául jelölt – írja a The Telegraph.

A stratégiai jelentőségű város polgármestere megerősítette Herszon elestét, ahol szerinte az oroszok katonai adminisztrációt állítanak fel. Ez azt is jelenti, hogy Putyin seregei hídfőt létesítettek az Ukrajnát ketté szelő Dnyeper partján és mind nyugati irányba, mind észak felé tovább haladhatnak, így egy újabb irányból támadhatják Kijevet. Noha

az orosz elnök a múlt héten azt ígérte, hogy nem támadnak városokat és civileket, a déli kikötővárost, Mariupolt a földdel tette egyenlővé az orosz tüzérség, és elvágták a vizet, az áramot és a vasútat is.

Elemzők szerint ezzel klasszikus ostromállapotot idézve elő. A város polgármestere szerint az oroszok célja, hogy elpusztítsák őket és még a sebesültek ellátására és összegyűjtésére sincs lehetőség az állandó támadások miatt.

Fotó: Shutterstock

Szerda éjjel a kijevi központi pályaudvar – melyen keresztül nők és gyerekek ezrei menekültek el – közelében is hatalmas robbanás történt, míg az ukrán rendőrség szerint egy embert letartóztattak, miután gyerekjátékba rejtett bombát kívánt a bombázások előli menedéket nyújtó metróba vinni. További négy szabotőrt is letartóztattak, melyek közül kettőnél fegyverek is voltak. Ukrajna mindezek mellett amiatt is aggódik, hogy

a Fekete-tenger felől az ország dél-nyugati részét is támadás érheti.

Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot is egyre durvábban lövik az orosz csapatok, így az ország elnöke Volodimir Zelenszkij szerint már több mint 2 ezer polgári áldozata van az orosz inváziónak. Ugyanakkor az elnök szerint az oroszok veszteségei már 9 ezer főnél járnak, míg az orosz források szerint csupán 500 halottjuk és 1500 sebesültjük van a háború megindítása óta.

A legnagyobb pusztítás azonban a Krím és a Donbasz közötti partszakasz kontrolljához szükséges Mariupolt érte, ahol a The Telegraph szerint olyan háborús bűnöket követtek el az oroszok, mint például szülészetek elpusztítása.

Az Azovi-tenger partján fekvő várost folyamatos rakétatűz éri, polgári célpontokat sem kímélve.

A félmilliós városból már a civil lakosság menekülésére sem hagynak esélyt az oroszok, miután azt bekerítették. A városból kivezető utak közül az utolsót kedden vágták el az orosz csapatok.

Katonai megfigyelők szerint hamarosan az ország tengerpartjának nyugati részén is partra szállhatnak az orosz csapatok és megkezdhetik az utolsó jelentősebb ukrán kikötő Odessza ostroma is megkezdődhet. A kikötő elvesztésével Ukrajnát teljesen elvágnák a tengertől, ráadásul Odessza a Fekete-tenger egyik legnagyobb kikötőjeként a tengeren zajló ukrán kereskedelem 70 százalékáért felel.

Egyes szakértők szerint noha a világ Kijevre és Harkivra figyel, az igazán nehézsúlyú csapatok Ukrajna déli részén vannak, és az eredeti haditervnek is fontosabb része volt az ország elvágása a tengertől. Az ENSZ inváziót elítélő nyilatkozata ellen

Oroszország mellett mindössze Belarusz, Észak-Korea, Eritrea és Szíria szavazott.