Pénteken elérte a közvetlen háború a nyugat ukrajnai Lvivet (Lemberget). A CNN összeszedte, mely az az öt fő ok, amiért kulcsfontosságú Ukrajnának a nagyváros védelme, még ha az távol is fekszik a frontvonalaktól. A főként a tüzérségéről híres orosz hadsereg a nagy hatótávolságú cirkálórakéták segítségével azonban a hátországot is képes veszélyeztetni.

Helyszín

A város mindössze 70 kilométerre található Lengyelországtól, így Ukrajna nyugati kapuja. Tekintve, hogy Lengyelország NATO-tag, az eltévedt lövedékeknek borzasztó következményei is lehetnek.

Fotó: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Menekültek

A nyugat-ukrajnai településre sokan menekültek, akik az országot nem szeretnék elhagyni. A nagy hatótávolságú rakéták azonban utolérhetik a menekülteket, tovább fokozva az általuk átélt szörnyűségeket.

Logisztika

A lengyel határ közelsége az Ukrajnába érkező utánpótlás első állomásaként szolgál, különösen ahogy a ország déli részén egyre nagyobb területet foglalnak el vagy veszélyeztetnek az orosz csapatok. Noha Odessza kikötője még ukrán kézen van, a Fekete-tengeren az orosz flotta az úr, utánpótlás csak szárazföldön érkezhet.

Kultúra

Lviv történelmi belvárosa UNESCO-védelem alatt áll, múzeumai az egyik legfőbb kulturális központja az országnak. Történelmi szempontból pedig az sem mellékes, hogy a rendszerváltás előtti időszakban Lviv volt az önálló Ukrajnát célzó követelések egyik központja. 1989. szeptember 17-én mintegy 100 ezren követelték Ukrajna függetlenségét a városban.

Átmeneti központ

Kijev után ez a város lett számos ország nagykövetségének és vállalatának új ukrajnai központja. Lviv bombázása a képviseletek fenntartását is nehezítheti.