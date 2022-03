Különös módját választotta nyugdíja kiegészítésének Paul Slapikas New Yorki-i lakos: járó motorral várakozó járművekre vadászik, amelyekről rövid, körülbelül háromperces videókat készít. A New York Times utánajárt, hogyan tudott ezekkel a felvételekkel 2021-ben 64 ezer dollárt (körülbelül 21,5 millió forintot) keresni.

A 81 éves New York-i nyugdíjas (korábbi tengerészgyalogos, számítógépes szakember), Paul Slapikas úgy áll egy fehér teherautó előtt, mint egy eltévedt turista: nyakába fényképezőgép van akasztva, kabátja zsebéből egy térkép lóg ki. Éppen egy régi, kihajthatós telefonon beszélget valakivel. Pontosan három perc és tíz másodperc elteltével becsukja a telefont, megkocogtatja az óráját, és elsétál. Ha minden jól megy, éppen most keresett 87,50 dollárt; de lehet, hogy többet is. A teherautót tulajdonló cég viszont egy legalább 350 dolláros bírságra számíthat.

New Yorkban 2018-ban indítottak a helyi lakosok bevonásával közegészségügyi kampányt Citizens Air Complaint Program néven. Arra kérik az embereket, hogy jelentsék a járó motorral három percnél tovább várakozó járműveket, vagy azokat, amelyek egy iskola előtt pöfögnek egy percnél tovább. A bejelentők a teherautósra kiszabott bírság 25 százalékát kapják, ha beküldenek egy valamivel több mint 3 perces videót, amelyen látható a járó motor és a járművet tulajdonló cég neve.

A program elindítása óta jelentősen megnőtt a városnak küldött panaszok száma: míg 2018 előtt csak néhány esetet regisztráltak, addig tavaly több mint 12 000 bejelentés érkezett.

Az Egyesült Államokban az üresjáratban várakozó járművek évente több millió tonna szén-dioxidot bocsátanak ki, és kutatók becslései szerint a probléma megoldásával (személygépkocsik estében) olyan hatást lehetne elérni, mint 5 millió autó forgalomból való kivonásával.

Számos államban törvénnyel szabályozzák ezt a területet, de csak kevés helyen építenek a polgári bejelentésekre. New Yorkban a program népszerűsége új macska-egér harcot hozott a város utcáira: a lakosok üresjáratban álló teherautók után kutatnak, a sofőrök pedig egyre gyanakvóbban figyelik a kamerás embereket.

A turista fedésben dolgozó Paul Slapikas azonban kétségtelenül új szintre emelte a játékot. Pontos részleteket a videók készítéséről nem is árult el, csak annyit, hogy sem a nyakában lógó kamera, sem a kezében lévő telefon nem rögzít képeket, viszont használ egy iPhone-t, és a kihajthatós készülékkel bonyolított álhívásoknak is van jelentőségük.

Annál szívesebben beszélt a bonyolult munkáért járó honoráriumról: állítása szerint 2021-ben 64 000 dollárt gyűjtött bejelentésekkel. Egy alaposabb adatelemzés után az is kiderült, hogy Slapikas egyike annak a mintegy 20 szorgalmas állampolgárnak, akik együttesen a panaszok körülbelül 85 százalékáért felelősek.

A város csak tavaly több mint 724 000 dollárt fizetett ki fejpénzként, 2019 óta pedig 1,1 millió dollárt. A tavaly 2,4 millió dollár bírságot szedtek be, ami 24 százalékkal több a három évvel ezelőttinél, amikor a program elindult.

Ennek ellenére több polgári bejelentő is azt mondta a lap érdeklődésére, hogy a nyikorgó bürokrácia, a kiskapuk, a különböző mentességek és a növekvő számú bírságok kiadásában való látszólagos érdektelenség miatt a büntetések behajtása elmaradt.

A programot működtető hivatal egyik megbízottja, Angela Licata szerint a rendszer még fejlődik, és remélhetőleg javul, de arra is figyelmeztetett, hogy panasz benyújtásának szigorú követelményei vannak, hogy később sikeresen lehessen a bíróságon érvényesíteni a keresetet. Elmondta azt is, hogy 14 fős személyzet kezeli a panaszok folyamatos áradatát, míg a program előtt ez egy ember alkalmi feladata volt.

Egyébként számos munkafolyamatot nem a hivatal alkalmazottai végeznek: az állampolgári bejelentők felelőssége, hogy a panaszok benyújtása után nyomon kövessék azok útját az idézések és bírósági tárgyalások rendszerén keresztül. Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az is az ő feladatuk, hogy megállapítsák, a szabálysértő visszaeső-e. Ha az, nagyobb bírságra számíthat – a bejelentő pedig nagyobb fejpénzre. A bejelentők elmondták, órákat töltenek azzal, hogy átfésüljék a nyílt adatbázisokat, hogy megnézzék, a teherautókat már korábban is beidézték-e.

A bejelentők dolga az is, hogy hónapokkal később – miután megtudták, hogy a bírságot kifizették – a jutalmukat kérjék. A város ugyanis nem fizet automatikusan.