Ukrajnában közel 16 ezer indiai diák tanul, akik a háború elől most a szomszédos országokba menekülnek.

A The Print szerint Magyarország felé is több ezren tartanak. Kijevből érkezők már fel is tűnhettek a fővárosban, de Harkivot is rengetegen hagyják el. Az egyik orvostanhallgató az nyilatkozta, hogy gyakorlatilag nincs más jármű, csak a vonat, mindenki a vasútállomásra siet, ő például csak a negyedik vonatra fért fel.

A városban rekedtek a metróaluljárókban, a hosztelek és a közösségi intézmények pincéibe húzódtak, limitált az élelmiszer- és az ivóvízkészletünk.

A bombázás és a lövöldözés hangja már az elviselhetetlenségig süvít.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Az indiai portál szerint a diákok egy ideig reménykedtek abban, hogy a helyi nagykövetség evakuálja őket, de mivel ez az elmúlt napokban nem történt meg, ezért a saját kezükbe vették a sorsukat. Sokan most elveszettnek érzik magukat, főleg az első éves egyetemisták, akik nem rég óta élnek Ukrajnában, és álmukban sem gondolták volna, hogy a közeljövőben ilyen helyzetbe kerülnek. Eddig még csak keveseknek sikerült visszatérni Indiába, az elsődleges állomások a szomszédos államok, Lengyelországba és Szlovákiában is sokan igyekeznek.

Harkovban, ahol tegnap meg is halt az egy diák, csak az orvosi egyetemen 3500-an tanulnak,

a nagykövetség arra szólította fel őket, hogy szerda estig hagyják el a várost.