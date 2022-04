Az európaiak többsége támogatja a kannabisz tiltásának feloldását a felnőttek számára, sőt mintegy 30 százalékuk vásárolna is egy csütörtökön közzétett kutatás szerint – írja a Reuters.

A londoni tanácsadó cég, a Hanway és a termesztéssel foglalkozó Curaleaf International jelentését azt követően hozták nyilvánosságra, hogy múlt pénteken az amerikai képviselőház a szövetségi marihuánatilalom feloldásáról döntött, mely ellentétben áll a tagállami szintű szabályokkal. Kérdés persze, hogy ez a szenátusban is képes lesz-e többséget szerezni.

Az amerikai hátterű, ám számos európai ország gyógyászati célú piacán is jelen lévő Curaleaf egyik vezetője, Boris Jordan szerint

noha Európa 3-4 évvel le van maradva az amerikai szabályozástól, mégis lehet, hogy átfogó reform hamarabb következik be az öreg kontinensen.

Fotó: Henning Kaiser / AFP

Gyógyászati célból több európai ország is engedélyezi a kannabiszt, és több helyen a dekriminalizáció is bekövetkezett, de Málta már a termesztést is engedélyezi bizonyos határok között.

A jelentés szerint az európai szabályozott piac a tavalyi 400 millió euróról 2025-re akár 3 milliárd eurón túlra is nőhet, ugyanakkor megemlítik azt is, hogy például a spanyol kannabiszklubok vagy épp az otthoni termesztés engedélyezése kapcsán

léteznek a legalizációnak kevésbé üzleti alapú megoldásai is.

Ezek esetében azonban a fiatalok hozzáférésének korlátozása vagy épp a minőségbiztosítás terén merülhetnek fel problémák.

Tekintve a német kormány legalizációs törekvéseit és azt, hogy Németország Európa legnagyobb gazdasága, az üzleti lehetőségek tagadhatatlanok. A Curaleaf mindemellett arra is számít, hogy egy esetleges német legalizáció dominóhatással járhat.

Amikor az Egyesült Államokban többségbe került a tilalommal szembeni álláspont, akkor Colorado állam volt az első, ahol népszavazással döntöttek az engedélyezés mellett 2012-ben.

Mára már 18 tagállamban és a fővárosban, Washington D. C.-ben legális a kender, míg további 13 állam döntött a dekriminalizáció mellett.