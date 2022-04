A brit miniszterelnök, Boris Johnson és a pénzügyminiszter Rishi Sunak is azok között van, akiket megbírságolt a rendőrség a koronavírus-járvány kezelését célzó lezárások alatt megtartott tiltott bulikban való részvételért – közölte a kormány kedden a Reuters szerint.

A rendőrség a miniszterelnök Downing Streeten lévő irodájában és a kabinetirodában tartott, összesen 12 buli ügyében vizsgálódott és annak végén több mint 50 bírságot osztott ki.

Ezek a rendezvények olyan időpontokban történtek, amikor az átlagemberek szeretteik temetésére sem mehettek el a korlátozások értelmében, ahogy végső búcsút sem mondhattak haldokló családtagjaiknak.

Fotó: Daniel LEAL / AFP

Mindezzel éles ellentétben állt, hogy közben a Johnson vezette kormány tagjai az általuk életbe léptetett tilalmakat megszegve alkohol által fűtött bulikat tartottak a miniszterelnöki rezidenciáján. Noha a 2021. végén nyilvánosságra került bulikon tagadta részvételét Johnson, később bocsánatot kért a parlamentben az egyiken való megjelenése miatt. A kormányfő azzal védekezett, hogy azt gondolta, munkával kapcsolatos rendezvényről van szó.

Később II. Erzsébettől is bocsánatot kért, amiért stábja férje temetésének napján bulizott.

Nem meglepő, hogy a bulibotrány, majd az annak kirobbanása után következő hazudozás miatt sokan követelték Johnson lemondását, mely veszélybe is sodorta a politikus pozícióját, miután ezek a hangok saját pártjában is felerősödtek. Azonban az ukrán háború kirobbanása elnyomta a miniszterelnök távozását követelő hangokat, melyeket a bírságok kiosztásáról szóló hírek újra felerősíthetnek. A politikus több bizalmi embere is lemondásra kényszerült korábban a történtek miatt.