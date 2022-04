Bűnösnek találta az esküdtszék a Goldman Sachs egyik volt bankárát a malajziai, többmilliárd dolláros sikkasztással járó 1MDB ügyében – írja a Financial Times. Roger Ng-t két hónapos tárgyalást követően mind a három vádpontban – összeesküvés a korrupcióellenes szabályok kijátszására, pénzmosásra és a Goldman belső könyvelési szabályaink megsértésére – elítélték, így akár 30 évre is rács mögé kerülhet.

Fotó: Yuki IWAMURA / AFP

Az amerikai hatóságok szerint mintegy 4,5 milliárd dollárnak kelt lába a maláj állami befektetési alapból.

Az ügyben nem Ng az egyetlen vádlott, főnöke Tim Leissner bűnösnek vallotta magát, ugyanakkor Ng-vel szemben együtt is működik a hatóságokkal. Ennek ellenére az ő büntetése is elérheti akár a 25 évet is. A harmadik vádlott, a maláj üzletember Jho Low viszont fenntartja ártatlanságát.

Az ügyben eljáró ügyészek szerint példátlan méretű korrupciós és pénzmosási ügyről van szó, melynek során maláj és Abu Dabi-i vezetőket fizettek le többek között. Ng, mint a Goldman malajziai leányvállalatának befektetési vezetője, majd az ázsiai értékpapír-részleg tagja a vád szerint fontos összekötő kapocs volt az 1MDB és Low között. A bankár tevékeny részese volt az 1MDB kötvénykibocsátásainak. Ezek segítségével az alap mintegy 6,5 milliárd dollárnyi tőkét hajtott fel 2012-ben és 2013-ban.

Ennek tűnt el egy jelentős része, részben kenőpénzek formájában, részben műtárgyak luxusingatlanok, sőt a Wall Street farkasa című film finanszírozásának formájában.

Az ügyészek szerint Ng 35 millió dollár erejéig részesült a zsákmányból.

A kötvénykibocsátások díjain több mint 600 millió dollárt kereső Goldman Sachs sem jött ki jól az ügyből, miután Malajziában 3,9 milliárd dollárba került a peren kívüli megállapodás, míg a globális bánatpénz további 2,9 milliárd dollárt tett ki.