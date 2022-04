Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfőbb szövetségese, Ramzan Kadirov, a Csecsen Köztársaság elnöke szerint Oroszország még ma elfoglalja Mariupolt, a stratégiai jelentőségű várost.

Ramzan Kadirov közölte, hogy ebéd utánra teljesen az oroszok fennhatósága alá kerül az Azovstal acélgyár

– írja a Reuters.

Az oroszok terve, hogy az ukránok déli 12 óráig tegyék le a fegyvert, és adják meg magukat. Azt ígérik, aki feladja magát és fegyvertelenül kivonul 13 óráig, annak megkímélik az életét, továbbá a hadifoglyok esetében betartják a genfi egyezményt.

Fotó: Aleksey Nikolskyi / Sputnik via AFP

Az ukrán védelmi minisztérium még nem kommentálta a kijelentést, de azt megerősítették, hogy az acélművek harcosai valószínűleg már nem sokáig bírják. Annak ellenére, hogy szerdán buszkonvojokkal tömegesen evakuálták a térségből az embereket, Zelenszkij becslései szerint még legalább ezer civil is ott tartózkodik a városban. Országszerte csütörtökön is tovább folytatódnak a rakéta- és bombatámadások. A csecsenföldi vezető szerda este jelentette be, hogy az orosz erők átvették az irányítást Rubizsnyében, valamint Kamjana és Sztara Kaszjanka bevételéről számolt be.

Mariupol elfoglalásával megvalósulna a Krím félsziget szárazföldi összeköttetése a többi oroszok által ellenőrzött területtel.