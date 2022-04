Elképesztő jelenetek zajlanak épp most is világszerte a munkaerőhiánnyal küzdő repülőtereken. A földi kiszolgálóknak és légitársaságoknak ugyanis úgy kell megbirkózniuk az utazni vágyó turista tömeggel, hogy közben minimális létszámmal küzdenek a túlélésért. Várhatóan további fennakadások is lesznek a közelgő húsvéti hétvégével.

A légiközlekedési ágazat munkavállalóinak százezreit bocsátották el válaszul a koronavírus-járvány okozta lezárásokra, a csoportos leépítések miatt azonban már nincsen elegendő személyzet a felfutóban lévő turizmusból fakadó igények kielégítésére. Vezető iparági szereplők a The Timesnak elmondták, hogy

hónapokig is eltarthat az új biztonsági személyzet, a légiutaskísérők és poggyászkezelők munkába állása a járvány után.

A lap forrásai szerint az Egyesült Királyság kormánya nem biztosítja a forrásokat a többletigények kielégítésére.

Fotó: Steve Parsons / Images via Getty Images

Johan Lundgren, az Easy Jet vezérigazgatója azt mondta: „Van egy lemaradás, és jelenleg arra várunk, hogy körülbelül 100 légiutaskísérő megkapja a munkájához szükséges engedélyeket. Három hét késésben vagyunk, és ennek meg lett a hatása”.

Nagy-Britanniában az utazókat arra figyelmeztetik a hatóságok, hogy az ünnepekre tervezett utazások alatt káoszra lehet számítani, mivel az országban 2019 óta a legnagyobb utasforgalomra készülnek az ünnep alatt.

A Bloomberg beszámolója szerint Sydney repülőterén a héten bejelentkező utasok órákon át kígyózó sorokban várakoztak a termináloknál, a húsvétot megelőző napokban pedig a reptér előtt az utasok már szinte sehol sem tudnak leparkolni.

Egyszerűen nem tudunk új munkaerőt találni

– nyilatkozta a Sydney repülőtér vezetője, aki hozzátette, hogy egyes napokon a repülőtér 60 százalékos személyzeti kapacitással üzemel csupán. Az EasyJet fapados légitársaság a hétvégén több mint 200 járatát törölte, a héten pedig további 62 desztinációt kénytelen volt törölni az emberhiány miatt, az ausztrál Qantas Airwaysnél pedig a személyzet hiánya az 50 százalékot is elérte már. Az EasyJet és a British Airways légitársaság egyaránt törölte járatait vasárnap, a JetBlue Airways nyári menetrendjének csökkentését tervezi, hogy elkerülje a személyzethiány miatti repülési fennakadásokat – jelentette a CNBC. Továbbá az amerikai légitársaság ezer dolláros bónuszt kínál az utaskísérőknek, ha péntektől május végéig nem hiányoznak a munkából.

A maláj AirAsia fapados cég alapítója a Bloomberg televíziónak elmondta, hogy az amerikai repülőtereken jelentős tumultusok alakultak ki a korlátozások enyhítése óta, az ázsiai légi közlekedés szintén hasonló fellendülést mutat, miközben a térségben továbbra szigorú intézkedések vannak még életben. Az Egyesült Királyságban az utazni vágyók szintén hosszas sorban állásokra kell készülniük a héten. Márciusban csaknem 4,2 millióan repültek el londoni Heathrow repülőtérről, ami több mint hétszerese az egy évvel korábbi számhoz képest. Skóciából és Észak-Írországból a határügynökség személyzetét is bevetik, hogy segítsenek koordinálni a forgalmat London legnagyobb repülőterén, illetve további 12 ezer új munkavállalót is találnia kell a reptérnek, miután feloldották az utazási korlátozásokat.

Európa legnagyobb fapados légitársasága, a Ryanair – amelynek utasainak száma a múlt hónapban meghaladta a járvány előtti szintet – arra szólította fel az ír kormányt, hogy

a hadsereg segítségét is vetesse be az utasfogalom lebonyolításához a húsvéti ünnepek alatt. Németország legnagyobb repülőtér-üzemeltetője, a Fraport szintén figyelmeztette az utasokat arra, hogy a hosszú hétvége alatt fennakadásokra kell számítaniuk.

Budapesten is nőtt a forgalom

A Bud.hu tegnapi tájékoztatása szerint márciusban tovább nőtt az utazási kedv a magyar főváros repterén is, 2022 harmadik hónapjának utasszáma már meghaladta a 796 ezret. A februári utasadatokkal összehasonlítva ez csaknem 30 százalékos növekedés, míg a tavalyi év azonos időszakát nézve 1170 százalékkal erősödött az utasforgalom.