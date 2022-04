Legalább három ember megsérült kedd reggel egy támadás során egy brooklyni metróállomáson, írja a New York Post a hatósági közlésekre hivatkozva.

Fotó: JON LEVY / AFP (A kép csak illusztráció.)

A véres incidens reggel fél kilenc körül történt a D, N, R vonalak 36. utcai állomásán a Sunset Parkban.

A közösségi médiában megjelent fotókon vérben fekvő sérültek látszanak, de egyelőre nem világos, mi történt pontosan.

Meg nem erősített jelentések szerint robbanás volt vagy tömeges lövöldözés.

A New York-i rendőrség tűzszerészei a helyszínen vizsgálódnak. A New York-i tűzoltóság (FDNY) 13 sérültről számolt be, és szóvivőjük szerint több fel nem robbantott eszközt találtak. Egyesek szerint a gyanúsított valamilyen építőipari ruházatot viselt.