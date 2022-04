A Facebooknak nem megy túlságosan jól az utóbbi időben, különösen mióta az Apple által gyártott eszközökön felhasználói engedélyre van szükség, hogy a közösségi oldal kövesse az embert. Ez a reklámok célzását jelentősen megnehezíti, márpedig a cég fő bevételi forrását a hirdetések jelentik. Nem csoda, hogy Mark Zuckerberg cége minden esélyt megragad a névváltoztatástól, a metaverzum – jelentsen az bármit is – előtérbe helyezésén át a digitális fizetőeszköz létrehozásáig. Ez utóbbival már korábban próbálkozott a most már Meta nevet viselő vállalat, ám a szabályozói kifogások végül megálljt parancsoltak az ambiciózus terveknek.

A Financial Times információi szerint a pénzügyi termékek egész sorát indíthatja el a cég, ám a Libra, majd Diem nevet viselő kriptovalutájának bukása után

nem valószínű, hogy ezek a blokkláncon kapnak majd helyet.

Inkább az alkalmazáson belül használható fizetőeszköz jöhet ebből létre, hasonlóan a Facebook korai időszakát jellemző, például a FarmVille-ben használható Facebook Credits-hez vagy a Roblox játékon belüli valutájához, a robuxhoz.

Fotó: Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images

A közösségi médián belüli dominanciáját egyre jobban elvesztő vállalat hitelezéssel is szeretne foglalkozni az új bevételi lehetőségek után kutatva, de jöhetnek közösségi és alkotói zsetonok is, amik valószínűleg a Reddit karmájához lesznek hasonlóak, illetve a "top kommentelő" és hasonló, csoporton belüli címek megszerzését tehetik majd lehetővé.

A Meta alkalmazásai azonban továbbra sem mondtak búcsút a blokkláncnak és a metaverzumnak,

így Zuckerberg szerint az Instagramra érkezhet az NFT-k integrációja is, de május közepétől ezek a Facebookot is elérhetik egy belső használatra szánt irat szerint. Ez végül bizonyos csoportok tagságát is ezen digitális eszközök tulajdonához kötheti. A hiteles tartalmak közösségi zsetonnal történő jutalmazásától pedig azt reméli a cég, hogy a tartalmak moderálásának feladatára kevesebb erőforrást kell majd fordítania.

A tervek alapján azért arra nem biztos, hogy fogadni mernék arra, hogy a legutóbbi negyedéves jelentése óta az értéke harmadát elvesztő cég túl van a nehézségeken.