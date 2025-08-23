Deviza
Új kínai elektromos autómárka hódíthatja meg a világot: megtörtént az első lépés

A háttérben az egyre kiélezettebb árverseny és a Peking által szorgalmazott technológiai önállósodás áll. A kínai állami Dongfeng Motor bejelentette, hogy kivezeti hongkongi leányvállalatát a tőzsdéről, miközben külön jegyzésre készíti elektromosautó-üzletágát.
VG
2025.08.23., 06:07

A Dongfeng Motor pénteken közölte: 55,13 milliárd hongkongi dollár (7,06 milliárd amerikai dollár) értékű ügylet keretében privatizálja a Hongkongban jegyzett Dongfeng Motor Groupot. A felvásárlási ár részvényenként 6,68 hongkongi dollár, ami közel tizenkét százalékos prémiumot jelent az augusztus 8-i záróárhoz képest, mielőtt a kereskedést felfüggesztették.

Dongfeng motor
A kínai állami Dongfeng Motor bejelentette, hogy kivezeti hongkongi leányvállalatát a tőzsdéről, miközben külön jegyzésre készíti elektromosautó-üzletágát / Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalat jelenleg 13,16 százalékos részesedéssel rendelkezik a tőzsdei entitásban, és már kérvényezte is az értékpapírok kereskedésének folytatását. Az átalakítás másik pillére a Voyah, a Dongfeng elektromosautó-márkájának külön tőzsdei bevezetése Hongkongban. A cég közel nyolcvan százalékos tulajdonosa az EV-részlegnek, amelynek önálló listázásától globális láthatóságot és nagyobb nemzetközi befektetői érdeklődést várnak.

Győztesen kerülne ki az árháborúból a Dongfeng Motor

Az időzítés nem véletlen: a kínai autógyártók évek óta egy mind keményebb árháborúban küzdenek, amely lenyomja az árakat, miközben felfalja a nyereséghányadokat. A pekingi szabályozók a közelmúltban fokozott ellenőrzést vezettek be a piaci verseny túlzott kiéleződése miatt, ami még nagyobb nyomást gyakorol az iparági szereplőkre.

A Dongfeng átrendeződését a Reuters elemzői szerint jól mutatja, hogy a hónap elején eladásra kínálta 50 százalékos részesedését a Dongfeng Honda Engine közös vállalatban, újabb lépést téve portfóliójának átalakítása felé. A stratégia egyértelműen illeszkedik abba a pekingi törekvésbe, hogy az állami autógyártók – amelyek eddig erősen támaszkodtak külföldi partnereikre – 

nagyobb technológiai önállóságot és innovációs kapacitást építsenek ki, különösen a gyorsan bővülő újenergia-járművek piacán.

A befektetők már korábban is találgattak a nagy átalakításokról: februárban a Dongfeng részvényei több mint nyolcvan százalékot ugrottak, miután a cég bejelentette, hogy a tulajdonos átfogó szerkezetátalakítást tervez. A mostani lépések ezt a folyamatot konkretizálják, és új lendületet adhatnak a kínai állami autóipar konszolidációjának.

