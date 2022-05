Fokozná a fegyverszállításokat Macron

Növekedni fognak a francia fegyverszállítások Ukrajnába az elkövetkező napokban és hetekben – mondta kedden Emmanuel Macron francia elnök ukrán kollégájának, Volodimir Zelenszkijnek keddi telefonbeszélgetésük során.

Fotó: LUDOVIC MARIN

Minderről a The Wall Street Journal számolt be az Élysée-palota közleménye alapján. Macron elmondta azt is, hogy Ukrajna európai uniós tagsága a júniusi EU-csúcson kerül terítékre. A két államfő egy új európai közösség létrehozásáról is beszélt, mely Ukrajnát és más országokat is magában foglalhat.

Arról is szó esett, hogy Franciaország milyen garanciákat nyújthat Ukrajna számára egy nemzetközi megállapodás részeként, ám a francia elnök hivatala által kiadott tájékoztatás további részleteket ebben az ügyben nem közölt.

A két elnök beszélgetésére alig pár nappal azt követően került sor, hogy Zelenszkij azzal vádolta a francia elnököt, hogy engedményeket tenne Vlagyimir Putyin elnöknek. Az ukrán vezető szerint az erre irányuló törekvések fölöslegesek.