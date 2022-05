Háromszor annyian halhattak meg Covidban, mint az eddigi hivatalos adat

Nagyjából 14,9 millió embert veszthette életét a koronavírus-járványban 2020 január elseje és 2021 december 31-e között – derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb jelentéséből. Ez nagyjából a háromszorosa a jelenlegi hivatalos adatoknak, amelyek szerint ténylegesen igazoltan 5,4 millió ember halt meg világszerte a járványban.

Ebbe a közel 15 millióba a WHO minden olyan halálozást is beleszámít, amely valamilyen összefüggésbe hozható a Coviddal, azaz azokat is, akik valamikor elkapták a fertőzést, de kigyógyultak belőle, később viszont olyan szövődményeket okozott a szervezetükben, amelybe belehaltak. Sok ország ezeket az eseteket nem sorolja a koronavírus-halálozások közé – írja a CNN.

Fotó: BORIS ROESSLER

A WHO szerint a 14,9 millió halottnak 57 százaléka volt férfi és 82 százalékuk 60 év feletti. A halálozások több mint 70 százaléka pedig mindössze 10 országra koncentrálódott, elsősorban az Egyesült Államokra.

Más országoknál is átalakították a számokat. India például mindössze 481 ezer koronavírus-halottat jelentett le ebben az időszakban hivatalosan, de a WHO szerint a valós szám valahol a 4,7 millió körül alakulhatott.