Az uniós tagországok belügyminiszterei pénteki luxembourgi tanácskozásukon megállapodtak a schengeni térségen belüli határellenőrzés új szabályairól – közölte az EU-tagállamok kormányait tömörítő Tanács.

Fotó: MTI/PAP/DAREK DELMANOWICZ

A sajtóközlemény szerint a belügyminiszterek közös álláspontot fogadtak el arról, hogy fellépnek a migráció eszközként való felhasználásával szemben. A Tanácsban elfogadott megközelítés a migránsok eszközként való felhasználását így határozza meg: „egy EU-n kívüli ország más EU-n kívüli országok állampolgárainak az unió külső határai felé vagy egy tagállamba történő mozgását ösztönzi, vagy megkönnyíti, hogy destabilizálja az EU-t, vagy annak egyik tagállamát”.

A megállapodás új intézkedéseket vezet be e jelenség elleni küzdelem érdekében, többek között a külső határokon lévő határátkelőhelyek számának vagy nyitvatartási idejének korlátozásával, valamint a határőrizet fokozásával.

A Tanács továbbá eljárásokat határoz meg a belső határellenőrzések újbóli bevezetésére, szigorúbb biztosítékokkal. Figyelembe veszi az unió nemrégiben hozott döntését, amely megerősítette a schengeni térségen belüli szabad mozgás elvét, ugyanakkor meghatározza a belső határellenőrzések újbóli bevezetésének feltételeit.

Ezek szerint, amennyiben a belső határellenőrzés szükségességének fennmaradása két év és hat hónap után is indokolt, az érintett tagállamnak értesítenie kell az Európai Bizottságot a belső határellenőrzés további meghosszabbításának szándékáról, megindokolva azt. Egyben meg kell jelölnie azt az időpontot is, amikor várhatóan feloldja az ellenőrzéseket. A bizottság ezt követően ajánlást ad ki, amely szintén erre az időpontra vonatkozik, és figyelembe veszi a szükségesség és az arányosság elvét, amelyet az adott tagállamnak is figyelembe kell vennie.

A rendelet továbbá új eljárást vezet be az illegális migránsok unión belüli, engedély nélküli mozgásának kezelésére.

Az érintett tagállamok önkéntes fellépésén alapuló rendszer keretében ez az eljárás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a határ menti térségben elfogott és a területén illegálisan tartózkodókat a határokon átnyúló rendőrségi együttműködés keretében átadják annak a tagállamnak, ahonnan érkeztek.

A tagállami belügyminiszterek nagy többsége támogatja az önkéntes szolidaritási mechanizmust, amelynek alapján a tagállamok önkéntesen befogadhatják a Földközi-tenger térségében fekvő tagállamokba érkező migránsokat, vagy más segítséget, például pénzügyi támogatást ajánlhatnak fel számukra.