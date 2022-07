Az Europol által koordinált akció keretében több mint 130 emberkereskedőt tartóztattak le, miközben mintegy 60 új gyanúsítottat és 130 lehetséges áldozatot is azonosítottak – számolt be kedden a szervezet a történtekről.

Az európai szintű akcióban 22 ország – köztük Magyarország – hatóságai részéről több mint 22 ezren vettek részt tengeri, szárazföldi és légi határokon, különös figyelmet fordítva az emberkereskedők által leggyakrabban használt útvonalakra.

Fotó: Maciej Luczniewski / NurPhoto via AFP

Az akció során több mint 13 ezer helyszínt, közel 200 ezer járművet és 1 millió személyt és több mint 100 ezer dokumentumot ellenőriztek a hatóságok,

a letartóztatások és az új gyanúsítottak azonosításán túl több mint 100 új nyomozás is indult az eljárás eredményeként. Több mint 220 hamis dokumentumot is lelepleztek a bűnüldöző hatóságok.

A június 6-13 közötti lefolytatott közös akció alatt több mint 11 ezer kiskorú személyazonosságát is ellenőrizték, hiszen továbbra is ők jelentik az emberkereskedők fő célpontját. Közülük sokan válnak szexuális kizsákmányolás áldozataivá, de gyakori az is, hogy koldulásra vagy pitiáner bűncselekmények elkövetésére vagy munkára kényszerítik őket, de előfordul az is, hogy rabszolgasorba taszítják az áldozatokat.

Kérdeztük a rendőrséget is az akció magyar részleteiről, egyelőre választ nem kaptunk ezzel kapcsolatban.