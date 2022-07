Szinte mindenki biztos abban, hogy Donald Trump elindul a republikánus elnökjelölti címért, ám nagy kérdés, hogy mikor lesz a hivatalos bejelentés. A The Washington Post járt utána, hogy mikorra várható annak a kimondása, hogy Trump ismét az Egyesült Államok elnöke szeretne lenni.

Az exelnök tanácsadói főként azt szeretnék elérni, hogy a bejelentésre csak a novemberi kongresszusi választás után kerüljön sor, attól félnek ugyanis, hogy

Trump porondra lépése nem tesz jót a republikánus jelölteknek.

Ennek ellenére a volt elnökhöz közel álló források szerint Trump a szeptemberi bejelentést fontolgatja, egyik bizalmasa 70 százalékra tette a félidős választások előtti és utáni indulás esélyét. Mások szerint

akár szeptember előtt is érkezhet a hír Donald Trump indulásáról.

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

A korai indulás mellett szólhat, hogy az új fókuszt adhat a politikus figyelmének, és ki is szoríthatja nála kevésbé ismert republikánus ellenfeleit. A dél-karolinai szenátor, Lindsey Graham – aki a közelmúltban golfozott New Jersey-ben Trumppal – úgy gondolja, hogy

minél hamarabb dönt az indulás mellett a volt elnök, annál több esélye van.

A 2020-as veresége óta folyamatosan kampányüzemmódban tevékenykedő politikus bejelentése persze csak formaság, hiszen Trump már meg is kezdte a tárgyalásokat tanácsadóival arról, hogy kik vezessék a kampányt, és a vezető adományozókkal is felvette a kapcsolatot.

Graham szerint az is előfordulhat, hogy Trump nagyobb mozgósító erővel bír a republikánusok körében, mint amennyi demokratát vesz rá a személye a szavazásra. A volt elnökhöz köthető közvélemény-kutató, Tony Fabrizio is arra mutatott rá, hogy

senki nem képes a republikánus tábort annyira lelkesíteni, mint Trump.

Kétségtelen azonban, hogy az üzletemberből lett politikus rendkívül megosztó személyiség, s a demokraták azt remélik, hogy indulása esetén a kongresszusi választáson szélsőséges társaságnak festhetik le a republikánusokat és az elnök MAGA (Make America Great Again – Tegyük újra naggyá Amerikát) mozgalmát. Joe Biden és a kormányzó demokraták népszerűtlenségéről is elvonhatja a figyelmet Trump indulása.

Több közvélemény-kutatás szerint is

hiába omlott össze Biden támogatottsága, Trumppal szemben továbbra is vezet kulcsfontosságú államokban,

például New Hampshire-ben vagy Wisconsinban. Mivel a törvényhozás tagjait az Egyesült Államokban kétévente választják, ám a szenátorok megbízása hat évig tart, a felsőházi helyeknek csupán a harmadáról döntenek minden választáson. Mind a két említett államban várhatóan kiélezett lesz a küzdelem novemberben.

A The Washington Post látott egy májusi prezentációt is, amely a Georgia szenátori címéért küzdő republikánus Herschel Walkernek készült, és kiderül belőle, hogy az államban hasonlóan népszerűtlen Trump és Biden is, míg Walkert és demokrata ellenfelét, a hivatalban lévő szenátort, Raphael G. Warnockot egyaránt jobban kedvelik a választók.

Más republikánus kutatások szerint is a volt elnökkel szemben ellenérzéseket táplálók fontos körzetekben 15 százalékponttal többen vannak, mint a rajongói. Trumpot azonban jobban aggaszthatja, hogy még a republikánusok körében is visszaesett, ám még így is ő tűnik a legerősebb jelöltnek a 2024-es előválasztás előtt, amelyen eldőlhet, hogy ki indul majd a republikánusok színeiben.

A hivatalos bejelentés hiánya nem akadályozza meg Trumpot abban, hogy járja az országot, és beszédeket tartson, múlt pénteken Las Vegasban beszélt a bűnözésről, előhúzva ismét régi ötletét, amely szerint a kábítószer-kereskedőket halállal büntetné.

Július 26-án, elnöki megbízatásának lejárta óta először, Washingtonba látogat,

ahol egy hozzá köthető think tank konferenciáján tart beszédet.

Trump az újbóli indulás bejelentését már tavaly augusztus óta tervezi, miután az Afganisztánból való kivonulás nem igazán sikerült fényesen, s aláásta Biden tekintélyét és támogatottságát. Tanácsadói szerint azonban a korai indulással elvesztené hozzáférését a Save America PAC (politikai bizottság) számláján levő forrásaihoz. A volt elnök újabb ringbe szállását ösztönzik az ellene megindított nyomozások is.

A demokraták mindeközben igyekeznek a republikánusokat a MAGA mozgalomhoz kötni és szélsőségesnek lefesteni,

amit a legfelsőbb bíróság abortuszellenes döntése és a január 6-i puccskísérletet vizsgáló bizottság által nyilvánosság elé tárt információk is alátámasztanak. Ha a várakozásokkal ellentétben a republikánusok nem szereznek többséget a kongresszus mind a két házában Trump indulása után, a volt elnökből könnyen válhat bűnbak is.

Ha viszont Trump kivárja a novemberi voksolást, és a republikánusok sikeresen szerepelnek, az is ellene dolgozik. Azért olyan sok aggodalomra nincs oka, a közvélemény-kutatások szerint vezeti a mezőnyt a republikánusok között. Vetélytársai a floridai kormányzó, Ron DeSantis, volt alelnöke, Mike Pence, az arkansasi szenátor Tom Cotton és az állam kormányzója, Asa Hutcinson lehetnek. Fontolgatja az indulást a virginai Glenn Youngkin is.

Azonban az is előfordulhat, hogy a terveket figyelmen kívül hagyva Trump egyszer csak úgy döntött, itt az idő.