A nyári szezonban jellemzően 2–6 ezer forintot költenek a magyar családok strandjátékokra, a legtöbben vízipisztolyt, úszógumit és strandlabdát vásárolnak a Regio Játék friss kutatása szerint. Az átlagos áruházi kosár 7750 forint, míg online 11 ezer forint ebben az időszakban, amikor az éves forgalom 20 százaléka realizálódik. Egyre többen ruháznak be egy otthoni medencére, ugyanakkor 10-ből 8 kisgyerekes család nyaralást is tervez, jellemzően inkább belföldi úti céllal. A vízi játékok mellett egyre több kosárba kerül egy medence is, évről évre egyre nagyobb méretben.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Strand helyett otthoni medence

Ezzel nemcsak az egyre dráguló strandbelépők árát spórolják meg a szülők, de egy bármikor használható kinti programot is biztosítanak a kicsiknek és nagyoknak.

A hét végén írtunk arról, hogy strandokon 9 százalék körül, a történelmi fürdőkben mintegy 20 százalékkal drágultak a belépőjegyek, a nagy bérletek ára pedig 10-14 százalékkal nőtt. A külföldi turisták körében kihagyhatatlan budapesti attrakciónak számító történelmi fürdőkben érvényesített áremelés valós hatását azonban elvitte a forintgyengülés, a legutóbbi, 2019-es áremeléskor még 316 forintos euró most 400 forint körül jár, vagyis a turistáknak valójában kevesebbe kerülnek a jegyek, számukra nagyon olcsó Budapest.

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

Minden második gyerek táborba is megy, a sport-, a négy-öt napos napközis és az alkotótáborok a legnépszerűbbek.

A nyárra szánt szabadtéri játékok – biciklik, hinta, homokozó – beszerzése jellemzően májusban indul, a strandcikkvásárlás pedig az első nagy meleg beköszöntével kezdődik, idén ez a június negyedik hetére esett.

A tavaly nyári értékesítéshez képest ebben az évben már most 35 százalékos növekedést tapasztalunk online, és 75 százalékos a növekedés áruházi vásárlás esetén, az előbbi átlagos kosárértéke 11 ezer forint, az utóbbié 7750 forint – mondta Gyaraki Dávid, a Regio Játék marketingvezetője.

Nyáron a játékáruház teljes éves forgalmának a 20 százaléka valósul meg, de a szezonális termékekre – főleg a webáruházban – egyre nagyobb a kereslet – tette hozzá a szakember.



A felmérés szerint a gyerekek kedvenc nyári programjai a strandolás, a játszóterezés és a kirándulás.A legnépszerűbb játékok összhangban vannak az eredményekkel, ugyanis a különböző – csővázas, felfújható vagy a babáknak való – medencék és strandfelszerelések a legkelendőbbek, ugyanakkor sokan gondolnak az árnyékban vagy otthon töltött időre is például egy legókészlettel, Rubik-kockával vagy diavetítővel– részletezte a nyári játéktrendeket Gyaraki Dávid.



A megkérdezett családok 80 százaléka tervez idén nyaralást, közülük 20 százalék megy külföldre, jellemzően Horvátország, Olaszország vagy Törökország felé veszik az irányt. Belföldön viszont tízből hatan indulnak útnak, a legtöbben Balaton-parti, zalakarosi vagy hajdúszoboszlói úticéllal. A kiruccanás elmaradhatatlan kellékei a strandjátékok, az alvós plüssök és a homokozójátékok, az utazás idejét pedig egy mesével vagy szóbeli játékkal, például szólánccal, barkochbával dobják fel a családok.

Minden második gyermek táborozik idén

A nyári gyermekfelügyeletben a nagyszülők segítenek a legtöbbet, azonban sok család a táborozás lehetőségével is él, minden második 3 és 14 év közötti gyereket vesz részt táborban, 35 százalékuk két táborban is részt vehet. A válaszadók körében

sport-, a négy-öt napos napközis és az alkotótáborok a legnépszerűbbek, ezekre átlagosan 20-40 ezer forintot szánnak a magyar családok.