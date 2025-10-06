Azonnal megérkezett Orbán Viktor válasza Zelenszkij bejelentésére: „Ez még egyetlen országnak se sikerült, ezúttal sem fog”

„Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna uniós csatlakozását. Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés világosan fogalmaz: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag” – írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán reagálva az ukrán elnök korábbi kijelentéseire.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar emberek már döntöttek, mivel túlnyomó többségük nemet mondott Ukrajna uniós tagságára a VOKS2025-ön. Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ma közölte, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle.

Az ukrán államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. Szerinte Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan.

A politikus úgy véli, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése. Ugyanakkor a magyar kormány mellett más államok is ellenzik Ukrajna uniós csatlakozását: nem sokkal a csehországi választásokat követően a győztes ANO párt vezetője, a várhatóan hamarosan újra kormányt alakító Andrej Babis kijelentette, hogy Ukrajna még nem áll készen az Európai Unióhoz való csatlakozásra.

A magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós tagságát

A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna nem teljesíti az uniós csatlakozási feltételeket, például a demokrácia, jogállam és kisebbségi jogok érvényesülésében hiányosságok vannak, valamint nem rendelkezik működő piacgazdasággal, ami az uniós szabályok és normák hatékony végrehajtását illeti.

A kabinet többször közölte, hogy Ukrajna csatlakozása kedvezőtlen pénzügyi terheket róna Magyarországra. A Magyar Külügyi Intézet (MKI) tanulmánya szerint Ukrajna esetleges EU-csatlakozásának költségei elérhetik a 2,5 ezermilliárd eurót, ami az Európai Unió 2025-ös költségvetésének több mint tizenkétszerese.

A magyar mezőgazdasági szektor veszteséget szenvedhet el a közös agrárpolitika (KAP) forrásainak elvesztése miatt, ráadásul jelenleg nem ismerjük a háború utáni ország területének pontos méreteit, lakosságának számát, és a gazdaság állapotára vonatkozó adatok sem megbízhatók. A kabinet szerint a Nyugat-Balkán országai jogosan lehetnek felháborodva a gyorsított eljárás miatt, miközben ezek az országok évek óta várnak a tagságra.