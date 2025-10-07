Rendkívüli döntésre készül kedden a magyar parlament az orosz–ukrán háború miatt

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülésnap 11 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Örvendi László (Fidesz) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

Rendkívüli ülést tartanak a Parlamentben / Fotó: AFP

A kormány azzal indokolta a rendkívüli ülés kezdeményezését, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításával összefüggő szavazások halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.

Az előterjesztés elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazná a kormányt, hogy a november közepén lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa.



Azonnal megérkezett Orbán Viktor válasza Zelenszkij bejelentésére

Volodimir Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle. Orbán válaszul közölte: ebben a kérdésben a tagállamok egyhangú döntése a mérvadó. A magyar kormányfő leszögezte azt is, hogy a magyarok már nemet mondtak Ukrajna EU-csatlakozására.

„Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna uniós csatlakozását. Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés világosan fogalmaz: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag” – írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán reagálva az ukrán elnök korábbi kijelentéseire.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar emberek már döntöttek, mivel túlnyomó többségük nemet mondott Ukrajna uniós tagságára a VOKS2025-ön.