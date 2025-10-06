Az Európai Bizottság (EB) kész mindenben együttműködni az Európai Parlamenttel (EP), hogy közösen meg tudják oldani a jelenlegi súlyos gondokat – jelentette ki Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hétfőn Strasbourgban, az EP plenáris ülésén. Az uniós törvényhozó testület hétfőn tartotta a vitát az EB elleni bizalmatlansági indítványokról. A két indítványt a Patrióták Európáért és a Baloldal nevű frakciók külön nyújtották be.

Ursula von der Leyen össztűz alatt az Európai Parlamentben: csak kapkodta a fejét, Weber mentette meg – „Hol volt Orbán Viktor?” / Fotó: AFP

Von der Leyen felszólalásában hangsúlyozta: a világ ma a legveszélyesebb és leginstabilabb állapotában van évtizedek óta, Európa pedig készenléti állapotban van felelőtlen légtérsértések, gazdasági zsarolási kísérletek, az Ukrajna elleni agresszió és közvetlen biztonsági fenyegetések közepette. „Ez a kaotikus és fenyegető környezet volt az oka annak, hogy az unió helyzetéről szóló beszédemet azzal kezdtem: Európa harcban áll. Ezért akkor is, és most is egységre szólítok fel. Készen állok együttműködni mindannyiukkal az egység megőrzéséért: igaz ez az Európai Parlamenten belül és a tagállamok, illetve az intézmények között” – mondta.

Az Európai Bizottság elnöke szerint nem kell minden részletben egyetérteni, hiszen a vita a demokrácia lényege, viszont most minden eddiginél fontosabb, hogy a lényegre összpontosítsanak:

Európa biztonságának megerősítésére,

demokráciájának védelmére,

iparának támogatására,

és szociális modelljének megőrzésére.

Von der Leyen szerint az Európai Unió ellenfelei nemcsak kihasználják, hanem aktívan szítják is a megosztottságot. „Ez a legrégebbi trükk: megosztani, dezinformációt terjeszteni, bűnbakot keresni, a népeket egymás ellen fordítani. Nem eshetünk ebbe a csapdába!” – szögezte le.

„A legerősebb üzenet, amelyet küldhetünk, az az egységé” – hangsúlyozta. Mint mondta, legyen szó védelmi felkészültségről, demokráciavédelemről, a versenyképesség erősítéséről vagy munkahelyteremtésről, ezekre a célokra kell összpontosítani, és ezért fog dolgozni a bizottság, mert ez közös felelősség ebben a veszélyes történelmi pillanatban.