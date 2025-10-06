Ursula von der Leyen össztűz alatt az Európai Parlamentben: csak kapkodta a fejét, Weber mentette meg – „Hol volt Orbán Viktor?”

Az Európai Bizottság (EB) kész mindenben együttműködni az Európai Parlamenttel (EP), hogy közösen meg tudják oldani a jelenlegi súlyos gondokat – jelentette ki Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hétfőn Strasbourgban, az EP plenáris ülésén. Az uniós törvényhozó testület hétfőn tartotta a vitát az EB elleni bizalmatlansági indítványokról. A két indítványt a Patrióták Európáért és a Baloldal nevű frakciók külön nyújtották be.
Von der Leyen felszólalásában hangsúlyozta: a világ ma a legveszélyesebb és leginstabilabb állapotában van évtizedek óta, Európa pedig készenléti állapotban van felelőtlen légtérsértések, gazdasági zsarolási kísérletek, az Ukrajna elleni agresszió és közvetlen biztonsági fenyegetések közepette. „Ez a kaotikus és fenyegető környezet volt az oka annak, hogy az unió helyzetéről szóló beszédemet azzal kezdtem: Európa harcban áll. Ezért akkor is, és most is egységre szólítok fel. Készen állok együttműködni mindannyiukkal az egység megőrzéséért: igaz ez az Európai Parlamenten belül és a tagállamok, illetve az intézmények között” – mondta.
Az Európai Bizottság elnöke szerint nem kell minden részletben egyetérteni, hiszen a vita a demokrácia lényege, viszont most minden eddiginél fontosabb, hogy a lényegre összpontosítsanak:
Von der Leyen szerint az Európai Unió ellenfelei nemcsak kihasználják, hanem aktívan szítják is a megosztottságot. „Ez a legrégebbi trükk: megosztani, dezinformációt terjeszteni, bűnbakot keresni, a népeket egymás ellen fordítani. Nem eshetünk ebbe a csapdába!” – szögezte le.
„A legerősebb üzenet, amelyet küldhetünk, az az egységé” – hangsúlyozta. Mint mondta, legyen szó védelmi felkészültségről, demokráciavédelemről, a versenyképesség erősítéséről vagy munkahelyteremtésről, ezekre a célokra kell összpontosítani, és ezért fog dolgozni a bizottság, mert ez közös felelősség ebben a veszélyes történelmi pillanatban.
Gál Kinga, a Patrióták alelnöke felszólalásában rámutatott: Ursula von der Leyen a mielőbbi béke helyett még több fegyvert és szankciót sürget, miközben politikája meggyengítette Európa versenyképességét és biztonságát. A képviselő szerint
a bizottság egy rossz migrációs paktumot terjesztett elő a határok védelme helyett, a zöld megállapodással és a magára nézve hátrányos kereskedelmi egyezményekkel pedig magára hagyta a családokat,
a gazdákat és a vállalkozásokat. Úgy fogalmazott: Ukrajna felgyorsított csatlakoztatása veszélyezteti az unió biztonságát és gazdaságát. Bírálta azt is, hogy a bizottság ideológiai alapon értelmezi a demokrácia és a jogállamiság elveit, miközben működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság.
„A jogállamiságot politikai fegyverként használják, visszatartanak uniós forrásokat, és kettős mércét alkalmaznak demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben” – mondta. Hozzátette: a vélemények sokszínűségének fenntartása helyett ma az eltérő vélemények elhallgattatása folyik. A képviselő emlékeztetett: Ursula von der Leyen az unió helyzetéről szóló beszédében is jelezte, hogy nem akar irányt változtatni, és ez szerinte árt az európai együttműködésnek.
Ez az Európai Bizottság már maga lett a probléma. Az európai polgárok bizalma folyamatosan csökken
– fogalmazott. A képviselő példaként említette a hétvégi csehországi választásokat, amelyeken – mint mondta – egyre több európai „a hazafiakra szavaz, felismerve, hogy jövőjük forog kockán”.
Jordan Bardella, a Patrióták frakciójának elnöke, az egyik indítvány benyújtója szerint a bizottság 86 százalékos költségvetési emelést javasol, miközben a közös agrárpolitikát megsarcolja, 24 százalékkal csökkentve a gazdák forrásait. Úgy vélte, a túlzott szabályozás negatív növekedésre kényszeríti a vállalkozásokat, a francia agrárexport mérlege hiányba fordul, az európai autóipart pedig évekre tönkretették.
Manon Aubry, a baloldali GUE/NGL frakció társelnöke szerint
a gázai vérengzés dacára a bizottság elnöke nem hajlandó megszakítani a kereskedelmi kapcsolatokat Izraellel, vagy fegyverembargót bevezetni ellene.
Hozzátette: a bizottság a demokrácia ellen cselekszik, a Mercosur-megállapodással tönkreteszi a mezőgazdaságot, és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja. Aubry bírálta, hogy „harckocsikra van pénz, de kórházakra nincs”. Azt mondta: az európaiak 60 százaléka már Von der Leyen távozását kívánja.
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke szerint a bizottság elleni újabb bizalmatlansági indítvány komolytalanná vált, és puszta propagandaeszközként szolgál. Kijelentette: az EPP elutasítja az indítványt, mert most stabilitásra és munkára van szükség. Weber bírálta, hogy a szélsőjobb és a szélsőbal ismét közösen támadja az uniós intézményeket.
A néppárti frakcióvezető külön kitért a kritikus hangokra, köztük a magyar miniszterelnökre:
Hol volt Orbán Viktor, Alice Weidel, Marine Le Pen vagy Matteo Salvini, amikor Ursula von der Leyen az európai munkásokért, gazdákért és vállalkozásokért harcolt? Ők hallgattak. Orbán Viktor a luxusnyaralójával foglalkozott, Le Pen a bírósági ügyeivel, Salvini pedig gumimatracon úszkált
– mondta. Weber hozzátette: a nemzetállami megoldások nem erősebbek az uniónál, a közös piac és az integráció biztosítja Európa sikerét. „A szélsőségek a rombolást szeretik – mi, néppártiak az építést és az együttműködést. Mi vagyunk az európai integráció pártja, és folytatjuk a munkát ezzel az erős bizottsággal” – zárta felszólalását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.