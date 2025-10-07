Egy vármegye megélhetése múlik rajta: ezen füstölögnek a dohánytermelők – Brüsszeltől függ a dolog

A magyar dohányágazat több, mint tízezer ember megélhetését biztosítja, elsősorban Északkelet-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A dohánytermelők és feldolgozók szerint az Európai Bizottság jövedéki adóemelési terve súlyos terheket róna a vidéki családokra és a hazai iparra, miközben a magyar dohány világszerte keresett, köszönhetően stabil minőségének és a fenntartható, méltányos munkakörülményeknek. Ófehértón és Sátoraljaújhelyen jártunk, hogy megnézzük, milyen súlyos a helyzet.
A dohánytermesztés a régióban évszázados hagyományokra épül, körülbelül 11 ezer ember dolgozik közvetlenül a dohányföldeken, és mintegy harmincezer család megélhetése kapcsolódik közvetve a feldolgozáshoz, gyártáshoz és kereskedelemhez – mondta Kocsis Miklós, a Fejértó Szövetkezet ügyvezetője, Magyarország egyik legnagyobb dohánytermelője. A dohány nem csupán mezőgazdasági termék, hanem a helyi közösségek, családok megélhetésének záloga – tette hozzá.
A Fejértó Szövetkezet 130 hektáron termeszt Virginát, amelyet mesterségesen szárítanak, míg a Burley típusú dohányt napenergiával szárítják.
Ez elég nagy mennyiség, nagyjából 600 millió szál cigarettát lehet megtölteni az itt megtermelt dohányból
– mondta Kocsis. Hozzátette, hogy a dohány rendkívül fagyérzékeny: mínusz 1-2 fokban elfagyhat, ami fagysérüléseket okoz, és meggátolja
lehetőségét. Az idei termés várhatóan mintegy 2,6 tonna, egynegyede azonban még a földeken van, és a betakarítás további két hétig tart.
A dohánytermesztés intenzív munkaerő igényű, és továbbra is fontos megélhetési forrás a vidéki családok számára. A felvásárlási árak az utóbbi években emelkedtek, az idei árak nemzetközi viszonylatban is kedvezőek, ugyanakkor a termésátlagok elmaradnak az európai átlagtól, így a jövedelmezőség fenntartása érdekében kiemelkedő az állami támogatások szerepe. A Virginia és a Burley fajták termesztése stabil jövőképpel bír, a hazai termőterületek 75-80 százalékán Virginát termelnek a nagyobb kereslet miatt.
Kocsis rámutatott, hogy a feketepiac jelenléte komoly kockázatot jelent: a magas jövedéki adók és a fogyasztói fizetési hajlandóság csökkenése a legális forgalom rovására megy.
Ha az adóemelés meghaladja a reálbéreket, a feketepiac azonnal növekedni fog, ezzel pedig nemcsak a termelők, de a költségvetés is veszít – tette hozzá.
A magyar dohányipar nemzetközileg versenyképes és exportképes ágazat – válaszolta kérdésünkre Füzi Csaba, a Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója. A vállalat figyelemmel kíséri az alternatív dohánytermékek piacát is. Füzi hangsúlyozta, hogy a javasolt EU-s adóemelés
drasztikus hatással lehet a hazai piacra, a fogyasztói árak növekedése és a feketepiac térnyerése közvetlenül veszélyeztetné a munkahelyeket, a termelőket és a teljes ellátási láncot.
Az Európai Bizottság előterjesztett javaslata a dohánytermékek jövedéki adójának jelentős emelését tartalmazza, ami Magyarországon akár a cigarettadoboz árának megduplázódásához vezethetne. A dohányágazat szereplői szerint ez súlyos terheket róna a vidéki közösségekre, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg és a szomszédos megyék családjaira, ahol a dohánytermesztés a helyi gazdaság gerincét adja.
A termelők és feldolgozók, a MADOSZ, valamint az európai szakmai érdekképviselet, a Tobacco Europe, közösen lépnek fel a javaslat ellen. Kocsis Miklós kiemelte, hogy a javaslat jelenlegi formájában
nem csupán adópolitikai kérdés, hanem több ezer ember megélhetését és a hazai ipar versenyképességét veszélyezteti.
A dohányágazat szereplői szerint a legális piac stabilizálása és a feketepiac visszaszorítása érdekében a változásoknak fokozatosnak kell lenniük, összhangban
érdekeivel. A magyar kormány támogatása, a trafikrendszer fenntartása, valamint a vidéki munkaerő megőrzése kulcsfontosságú a biztonságos kereskedelem és a vidéki közösségek jövője szempontjából.
