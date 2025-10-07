Egy vármegye megélhetése múlik rajta: ezen füstölögnek a dohánytermelők – Brüsszeltől függ a dolog

A magyar dohányágazat több, mint tízezer ember megélhetését biztosítja, elsősorban Északkelet-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A dohánytermelők és feldolgozók szerint az Európai Bizottság jövedéki adóemelési terve súlyos terheket róna a vidéki családokra és a hazai iparra, miközben a magyar dohány világszerte keresett, köszönhetően stabil minőségének és a fenntartható, méltányos munkakörülményeknek. Ófehértón és Sátoraljaújhelyen jártunk, hogy megnézzük, milyen súlyos a helyzet.

Dohánytörés Ófehértón / Fotó: Balázs Attila

Dohánytermelők: a vidéki munkaerő megtartása a tét

A dohánytermesztés a régióban évszázados hagyományokra épül, körülbelül 11 ezer ember dolgozik közvetlenül a dohányföldeken, és mintegy harmincezer család megélhetése kapcsolódik közvetve a feldolgozáshoz, gyártáshoz és kereskedelemhez – mondta Kocsis Miklós, a Fejértó Szövetkezet ügyvezetője, Magyarország egyik legnagyobb dohánytermelője. A dohány nem csupán mezőgazdasági termék, hanem a helyi közösségek, családok megélhetésének záloga – tette hozzá.

A Fejértó Szövetkezet 130 hektáron termeszt Virginát, amelyet mesterségesen szárítanak, míg a Burley típusú dohányt napenergiával szárítják.

Ez elég nagy mennyiség, nagyjából 600 millió szál cigarettát lehet megtölteni az itt megtermelt dohányból

– mondta Kocsis. Hozzátette, hogy a dohány rendkívül fagyérzékeny: mínusz 1-2 fokban elfagyhat, ami fagysérüléseket okoz, és meggátolja

a betakarítás

vagy az értékesítés

lehetőségét. Az idei termés várhatóan mintegy 2,6 tonna, egynegyede azonban még a földeken van, és a betakarítás további két hétig tart.

Fotó: Balázs Attila

A dohánytermesztés intenzív munkaerő igényű, és továbbra is fontos megélhetési forrás a vidéki családok számára. A felvásárlási árak az utóbbi években emelkedtek, az idei árak nemzetközi viszonylatban is kedvezőek, ugyanakkor a termésátlagok elmaradnak az európai átlagtól, így a jövedelmezőség fenntartása érdekében kiemelkedő az állami támogatások szerepe. A Virginia és a Burley fajták termesztése stabil jövőképpel bír, a hazai termőterületek 75-80 százalékán Virginát termelnek a nagyobb kereslet miatt.