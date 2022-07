A Match Group, amely tulajdonosa több társkereső oldalnak és alkalmazásnak, például a Tindernek is, felfüggeszti mind a demokrata, mind a republikánus főügyészek szövetségének szánt politikai adományait – írja a The Hill. A döntést azután hozták, hogy többen kritizálták a céget, amiért az támogatja azokat, akik lehetővé tették az abortusz tiltását.

Elsőként a The New York Times számolt be arról, hogy a Match Group felfüggeszti a két szervezetnek szánt politikai adományok egy részét. Egy a Match Group ügyeire belülről rálátó forrás megerősítette ezt az információt, kiegészítve azzal, hogy minden adományozást leállítanak mindkét csoport esetében.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Az amerikai legfelsőbb bíróság – amely egyúttal az Egyesült Államok alkotmánybírósága is – június végén érvénytelenítette a Roe kontra Wade döntést, ezzel lehetővé tette a tagállamoknak, hogy maguk döntsenek arról, betiltják-e az abortuszt. A legfelsőbb bíróság döntése után a tagállamok szabadon rendelkezhetnek az abortuszról, és nem minősül törvénytelennek, ha egy-egy tagállam betiltja azt.

Tavaly a Match Group több mint százezer dollárt adományozott a republikánus ügyészek szövetségének,

vagyis egy olyan szervezetnek, amelyik támogatta a Roe kontra Wade döntés érvénytelenítését. A vállalat tavaly több mint százezer dollárt adományozott a demokrata főügyészek szövetségének is.

Amióta az amerikai legfelsőbb bíróság lehetővé tette az abortusz tiltását, a tagállamok mintegy fele döntött úgy, hogy korlátozza vagy teljesen betiltja a művi terhesség-megszakítást. Egy adott államban a főügyészek a legfőbb jogi tisztségviselők, és ők hajtják végre az abortuszra vonatkozó törvényeket is.

A Match Group más nagyvállalatokhoz csatlakozva anyagilag támogatja azokat a nőket, akiknek az államon kívülre kellene utazniuk abortuszért. A Tinderen a felhasználók mostantól frissíthetik profiljukat, hogy kinyilvánítsák, támogatják az abortuszt.