Hunter Biden többször is egyeztetett az akkor még alelnök Joe Bidennel, miközben egy korrupcióval vádolt román ingatlanmágnásnak dolgozott – ez Biden fiának és társainak dollármilliókat hozott – mondta a The New York Postnak egy bennfentes.

A V4NA szemléje szerint az apa és fia közötti, naptárba foglalt találkozókat egy laptop merevlemezének átkutatása során találták meg, amelyet Hunter Biden 2019 áprilisában egy delaware-i javítóműhelyben hagyott, és szembemennek Biden elnök korábbi tagadásaival, miszerint nem volt köze fia ügyleteihez. Bennfentesek szerint Hunter Biden 2015 tavaszán kezdett Gabriel Popoviciunak dolgozni, a román ingatlanmágnás többek között egy több száz hektáros földterületet vásárolt meg jogtalanul és rendkívül olcsón.

Fotó: Nicholas Kamm/AFP

Az elhagyott laptopon lévő e-mailekből kiderül, hogy Hunter az ügyvédi irodáján keresztül képviselte Popoviciut. A Biden család számos szövetségesét is bevonták, hogy segítsenek Popoviciunak megúszni a börtönt.

Köztük volt Mark Gitenstein, az Obama-kormány egykori átmeneti tisztviselője és volt romániai nagykövete, Louis Freeh volt FBI-igazgató és Eric Schwerin, Hunter Biden befektetési cégének, a Rosemont Seneca Partners elnöke. Hunter Biden laptopja szerint Gitenstein és Freeh többször is beszélt Hunterrel annak idején, amikor Hunter az apjával, Joe Bidennel rendszeresen egyeztetett.

A New York Times által közzétett dokumentumok szerint az elképzelés egy ingatlanfejlesztő vállalat létrehozása volt, a legnagyobb ilyen jellegű cégé Délkelet-Európában.