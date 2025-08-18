Zelenszkij mindenkit ámulatba ejtett a ruhájával Washingtonban – Trump és a sajtó is dicsérte az ukrán elnököt

Volodimir Zelenszkij hétfőn a Fehér Házba érkezett, ahol Donald Trump amerikai elnök egyből megjegyezte az ukrán vezető viseletét. A mindössze fekete öltönyből álló összeállítást Zelenszkij röviden úgy kommentálta: „Ez a legjobb, amim van” – hangzott el egy, a találkozóról készült felvételen.
A történetben van egy érdekes csavar: nemcsak Trump szólt elismerően Zelenszkij ruházatáról, hanem Brian Glenn, a Real America’s Voice csatorna fehér házi tudósítója is. Glenn februárban még éppen az ukrán elnök öltözködését kritizálta egy feszült ovális irodai találkozón, most azonban teljesen más hangnemet ütött meg. „Remekül néz ki ebben az öltönyben” – jegyezte meg, majd hozzátette: „Jól áll önnek.”
Az apró gesztusok különösen azért keltettek feltűnést, mert a két vezető kapcsolata korábban több alkalommal feszült volt, és Zelenszkij Washingtonban általában politikai nyomásgyakorlással, nem pedig stílusával kerül a hírekbe. Ezúttal azonban úgy tűnt, hogy az öltöny lett a találkozó egyik váratlan főszereplője.
Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – „A háború véget fog érni, az egész világnak elege van”
Washingtonban hétfőn találkozik az amerikai és az ukrán elnök, az asztalnál pedig ott ül fél Európa is. A Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó tétje, hogy születhet-e béke Ukrajnában úgy, hogy közben ne sérüljön a kontinens biztonsága – az alaszkai Putyin-találkozó után azonban komoly kétségek merülnek fel.
