Jaír Lapid izraeli miniszterelnök tovább folytatta elődei kétértelmű, a nukleáris képességeket nem tagadó, de nem is elismerő politikáját, amikor a hivatalosan soha be nem jelentett nukleáris fegyverekre utalva kijelentette, hogy egyéb képességeit tartják biztonságban Izraelt – jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál hétfőn.

Lapid – a hírportál szerint – Teheránt figyelmeztette Izrael állítólagos atomfegyvereire hivatkozva az Izraeli Atomenergia Bizottság (IAEC) új vezetőjének beiktatási ünnepségén hétfőn.

A kormányfő azt mondta, hogy Izrael hadműveleti lehetőségei védelmi és támadó képességekből állnak, valamint abból, amit a külföldi média hajlamos egyéb képességeknek nevezni.

Fotó: RONEN ZVULUN / AFP

Ezek az »egyéb képességek« tartanak életben bennünket, és a jövőben is életben is fognak tartani, amíg mi és gyermekeink itt élünk

– mondta Lapid. Ezzel a helyi lapok szerint nyilvánvalóan a nukleáris fegyverekre célzott, melyek birtoklását Izrael hivatalosan nem erősítette meg.

Az eseményen felszólalt Naftali Bennett helyettes miniszterelnök is, aki távozott a kormányfői posztról, de továbbra is kezében tartja az iráni ügyeket. Bennett hangsúlyozta, hogy Izrael az elmúlt évben keményen dolgozott az iráni fenyegetés ellensúlyozásán, és hatalmas erőforrásokat fektet ezekbe az erőfeszítésekbe.

Az elmúlt hónapokban számos, atomtudósok és nukleáris létesítmények elleni merényletet és támadást tulajdonítottak Izraelnek Iránban, bár Jeruzsálem ritkán vagy egyáltalán nem vállalta nyilvánosan ezeket az akciókat.

Az ünnepségen Zeev Snir köszönt le hét év után az IAEC-elnöki posztjáról. Mose Edrinek adta át a helyét, akit Bennett nevezett ki a tavaly júniustól idén június végéig tartó miniszterelnöksége idején.

Lapid kijelentései akkor hangzottak el, amikor

a világhatalmak megpróbálnak tárgyalni Iránnal a 2015-ben létrejött, majd 2018-ban az Egyesült Államok kivonulása miatt összeomlott nukleáris megállapodás újjáélesztéséről, amelynek célja Irán nukleáris fegyverkezésének megakadályozása.

Az izraeli kormányfő beszédének idején New Yorkban időszakos áttekintő konferenciát tartanak azok az országok, melyek 1970-ben aláírták az önkéntes atomsorompó-szerződést, melyhez Izrael nem csatlakozott. Jeruzsálem hagyományosan nem erősíti meg és nem is tagadja, hogy rendelkezik nukleáris fegyverekkel, és többször is kijelentette, hogy fenntartja magának a jogot, hogy csapást mérjen Iránra, hogy ezzel megakadályozza annak nukleáris fegyverhez jutását.