Megvált a kaliforniai sivatagban található házától Amber Heard. A színésznő mindig ide vonult vissza, ha elege volt Los Angelesből, ám azzal, hogy több millió dollár kártérítést kell fizetnie exférjének, Johnny Deppnek, kénytelen mindenét pénzzé tenni. Mint ismert: Heard június elején bukta el a pert Depp ellen, ám már akkor jelezte, hogy fellebbezni fog, mert nem tudja kifizetni a kártérítés összegét.

Kiderült, miért lett fizetésképtelen Amber Heard – visszaütött a pazarló életmód A színésznő nettó vagyonát körülbelül 1,5 és 2,5 millió dollárra becsülik, az ítélet szerint ennek tízszeresét kellene volt férjének, Johnny Deppnek kifizetnie.

A Yucca völgyen található, három hálószobás házat 2019-ben vette a színésznő 570 ezer dollárért, most a New York Post értesülései szerint 1,05 millió dollárért adta el, azaz még keresett is rajta, de még ez az összeg is kevés lesz ahhoz, hogy exférjét kártalanítsa, még nagyjából 8 millió dollárral tartozik Deppnek.

Fotó: Jim Watson / AFP

Érdekesség, de Heard a hírek szerint ellenállt ügyvédei nyomásának, akik azt szerették volna, hogy perelje be Deppet annak a Karib-tenger kalózai sorozat 4. filmjének gázsijáért. Az Ismeretlen vizeken alcímű moziért Depp 33 millió dollárt kapott, Heard ügyvédei szerint pedig ennek fele a színésznőt illette volna a váláskor, mivel a házasságuk alatt szerzett vagyonnak minősül. Heard azért nem kért ebből, mert kitart amellett, hogy ez az egész pereskedés részéről nem a pénzről szólt.