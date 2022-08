Mostantól 15 ezer eurós kauciót kell fizetnie minden hegymászónak, aki a legnépszerűbb útvonalon, a francia Saint-Gervais-les-Bains városkáján keresztül akarja megmászni a Mont Blanc hegycsúcsot. A város vezetőjének, Jean-Marc Peillex-nek abból lett elege, hogy minden bajba jutott hegymászó mentési költségét a településnek kell állnia, így inkább előre elkérik a pénzt, benne a – bizonyos esetekben sajnálatosan bekövetkező – temetés összegét is. A mentés a becslések szerint tízezer eurót, a temetés pedig ötezer eurót tesz ki, így jön ki a 15 ezer euró.

Egyébként fel van függesztve az útvonal, mivel többször is sziklaomlásokról számoltak be a környéken, a helyiek pedig nem győzik felhívni a figyelmet a veszélyekre. Ennek ellenére a hírek szerint sokan megpróbálnak feljutni a hegycsúcsra.

Fotó: Olivier Chassignole / AFP

Peillex fel is idézett egy friss történetet, amely szerint öt román turista vágott neki a csúcsnak úgy, hogy mindössze rövid nadrág, edzőcipő és szalmakalap volt náluk. Őket még idejében megállította a hegyi rendőrség.

Az emberek halálmegvető elszántsággal vágnak neki a hegynek, aztán elvárják, hogy mások megmentsék őket, és a francia adófizetők állják a számlát. Sok esetben sajnos még a temetési költségeket is

– mondta a polgármester. A francia oldalon az elmúlt húsz évben több mint száz ember halt meg a Mont Blanc megmászása közben.

A Mont Blanc-t az olasz oldalról is meg lehet közelíteni, de ez a lehetőség sokkal kevésbé népszerű. Legalábbis eddig így volt, most viszont a The Guardian megszólaltatta az itteni város vezetőjét, aki közölte: Olaszországban nem terveznek bevezetni egy ilyen kauciót.