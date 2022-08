Új, tehergépjárművek rakományát átvilágító röntgenberendezéseket szerzett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – derül ki az adóhatóság pénteki közleményéből. A négy, az ellenőrzéseket megkönnyítő berendezést forgalmas határátkelőhelyeken működtetik majd, már a helyszínen is vannak, végső átadásukra a próbaüzemet követően kerül majd sor.

Fotó: NAV

Az eszközök gyorsan és a rakomány megbontása nélkül képesek ellenőrizni az áthaladó kamionokat, és számos elrejtett tárgyat leplezhetnek le a tájékoztatás szerint, meghiúsítva a törvénysértéseket, sőt hosszabb távon a megelőzést is segítik.

Hasonló készülékeket a NAV jelenleg is üzemeltet, ám a felújításuk alatt átmenetileg az új, műszakilag fejlettebb berendezések lépnek a helyükbe. A közlemény arra is emlékeztet, hogy a közelmúltban a NAV négy új közúti röntgenberendezést szerzett be a rendőrség számára is. Ezek a próbaüzem után alkalmazhatók a magyar–román határszakaszon.