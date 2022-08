Enyhítenek a járványügyi korlátozásokon Szingapúrban: hétfőtől a nem teljesen védett beutazóknak sem kell karanténba vonulniuk érkezésükkor – írja a CNBC. Szintén augusztus 29-étől eltörlik a beltéri maszkviselési kötelezettséget is.

Fotó: JOSEPH NAIR / AFP

Bár a korlátozások enyhítése jelentős előrelépés az ország életében, Lawrence Wong szingapúri miniszterelnök-helyettes, aki egyben a szingapúri koronavírus munkacsoport társelnöke is, azt mondta, a lakosságnak „mentálisan fel kell készülnie minden hirtelen változásra, mert nem tudjuk, hogyan mutálódik ez a vírus, és milyen lesz a következő változat”.

Azok az utazók, akik nem kapták meg az összes szükséges oltást, továbbra is két napnál nem régebbi negatív teszt felmutatása mellett mehetnek Szingapúrba, a továbbiakban azonban nem kell hét napot karanténban tölteniük.

Jelenleg a teljesen beoltott turisták tesztelési és karanténkötelezettség nélkül is beléphetnek az országba,

viszont a be nem oltott, hosszabb időre érkező látogatóknak (vagy azoknak, akik csak rövid időre érkeznek, de elmúltak 13 évesek) beutazási engedélyt kell kérniük.

Ami a maszkviselést illeti, most szinte minden beltéri helyiségben kötelező, kivéve az olyan munkahelyeket, ahol nincs fizikai interakció az ügyfelekkel. Hétfőtől azonban csak egyes helyeken, például tömegközlekedési eszközökön és egészségügyi intézményekben (kórházakban, idősotthonokban) lesz kötelező, viszont a taxikban és a repülőtéren nem. „Ennek oka, hogy azonosítottuk azokat a területeket, ahol alapvető szolgáltatásokat nyújtanak zárt, zsúfolt helyiségekben, és ahol gyakran megfordulnak a vírus szempontjából különösen kiszolgáltatott személyek” – mondta Wong.

A maszkviselés természetesen az enyhítések után sem lesz tiltott, de a munkáltatók saját jogkörükben dönthetnek arról, hogy előírják-e az alkalmazottaknak.

További változás, hogy az omikron következő hullámára való felkészülés jegyében az egészségügyi minisztérium mostantól a 60 év felettieknek egy második emlékeztető (mRNS-alapú) oltást is ajánl – korábban ez csak a 80 év felettieknek volt ajánlott. A hétfői adatok alapján a lakosság mintegy 93 százaléka vette fel az első oltást, míg a teljes lakosság 79 százaléka az emlékeztető adagokat is megkapta.

Ong Ye Kung szingapúri egészségügyi miniszter szerint főleg az emlékeztető oltások magas arányának köszönhető, hogy Szingapúr át tudta vészelni a most lecsengő járványhullámot.

Ong hangsúlyozta, hogy öt hónappal az első adag felvétele után a 60 és 79 év közöttiekre is ki kell terjeszteni a második oltás beadását, annak ellenére is, hogy az ebbe a korcsoportba tartozóknak az első vakcina erős védelmet nyújtott a súlyos betegségekkel szemben. Az egészségügyi minisztérium az 5-11 éves gyermekeknek is emlékeztető oltást ajánl (öt hónappal az első oltássorozat második adagja után), hogy fokozzák a védettséget.

Szingapúrban február 22-én rekordszámú, 26 032 fertőzöttet jelentettek, azóta javulnak az adatok. Április végén enyhítették az országban a korlátozásokat, az augusztus 29-én életbe lépő új szabályok pedig további könnyítést jelentenek.